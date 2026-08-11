Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo, condotte violente nei pubblici esercizi: Daspo urbano per un 25enne

Sassuolo, condotte violente nei pubblici esercizi: Daspo urbano per un 25enne

Il giovane, per tre anni, dovrà osservare il divieto, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 3 del giorno successivo, di accedere a ben 25 pubblici esercizi

2 minuti di lettura

I carabinieri di Sassuolo hanno notificato ad un 25enne residente in città un provvedimento di Daspo urbano, emesso dal Questore di Modena. Il provvedimento trae origine da una serie di episodi verificatisi a partire dal 2024, caratterizzati da comportamenti violenti e aggressivi, in più occasioni consumati all’interno o nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici di Sassuolo e che avevano richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.

L’episodio più recente risale allo scorso 14 luglio, quando i carabinieri erano intervenuti presso un noto bar di Sassuolo a seguito della richiesta avanzata dall’esercente per la presenza di un cliente violento e molesto. Il 25enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva poi assunto un atteggiamento minaccioso e aggressivo anche nei confronti dei militari intervenuti, opponendo resistenza alle operazioni di contenimento e continuando nella propria condotta anche dopo essere stato accompagnato presso gli uffici dell’Arma. Nella circostanza, un carabiniere aveva riportato lievi lesioni e l’uomo era stato arrestato per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni personali aggravate.

L’episodio si inserisce in un quadro di reiterate condotte analoghe già registrate negli anni precedenti.

Spazio ADV dedicata a novisad
Il provvedimento, infatti, richiama ulteriori interventi effettuati dai carabinieri di Sassuolo presso diversi esercizi pubblici della città, molti dei quali conclusisi con arresti e denunce per resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

Alla luce della reiterazione delle condotte e della valutata pericolosità per la sicurezza pubblica, il giovane, per tre anni, dovrà osservare il divieto, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 3 del giorno successivo, di accedere a ben 25 pubblici esercizi specificamente individuati nel territorio comunale di Sassuolo, nonché di sostare nelle loro immediate vicinanze.

Insieme con il divieto è stata avanzata richiesta dell’obbligo di presentazione, da osservare per due anni e per due volte al giorno, presso la Stazione carabinieri di Sassuolo.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ospedale Sassuolo, Sabrina Prampolini direttrice dell'UO anestesia e rianimazione

Ospedale Sassuolo, Sabrina Prampolini direttrice dell'UO anestesia e rianimazione

Futuro Opera Pia Castiglioni, il M5S preme su Unione dei Comuni: servono garanzie

Futuro Opera Pia Castiglioni, il M5S preme su Unione dei Comuni: servono garanzie

Il Celta cala il poker: Sassuolo travolto 4-1 al Ricci

Il Celta cala il poker: Sassuolo travolto 4-1 al Ricci

Sassuolo, Emporio della solidarietà Il Melograno a Braida: 11 furti in tre mesi

Sassuolo, Emporio della solidarietà Il Melograno a Braida: 11 furti in tre mesi

Il Comune di Sassuolo finanzia il Pride di Modena: per l'assessore evento di interesse pubblico

Il Comune di Sassuolo finanzia il Pride di Modena: per l'assessore evento di interesse pubblico

Sassuolo, irregolarità nella sala slot: sequestro da 300mila euro a coppia di coniugi

Sassuolo, irregolarità nella sala slot: sequestro da 300mila euro a coppia di coniugi

Spazio ADV dedicata a La Bella Sfilza
Articoli più Letti Castelvetro, abbattimento delle croci sul Monte Tre Croci. Il Comune: 'Sconcerto e rammarico'

Castelvetro, abbattimento delle croci sul Monte Tre Croci. Il Comune: 'Sconcerto e rammarico'

Sagre e feste in provincia di Modena: gli appuntamenti fuori città

Sagre e feste in provincia di Modena: gli appuntamenti fuori città

Bassa modenese: violenta grandinata, danni per milioni in pochi minuti

Bassa modenese: violenta grandinata, danni per milioni in pochi minuti

Week end fuori Modena: gli eventi in provincia

Week end fuori Modena: gli eventi in provincia

Articoli Recenti Controlli carabinieri a Castelfranco: fermato anche uno spacciatore minorenne

Controlli carabinieri a Castelfranco: fermato anche uno spacciatore minorenne

Controlli di Polizia a Carpi: 90 persone identificate in una mattina

Controlli di Polizia a Carpi: 90 persone identificate in una mattina

San Felice festeggia i 100 anni di Aide Facchini 

San Felice festeggia i 100 anni di Aide Facchini 

Gli appuntamenti del fine settimana fuori Modena, tra feste e sagre

Gli appuntamenti del fine settimana fuori Modena, tra feste e sagre