Soliera, scontro tra una bicicletta e un'auto: muore 88enne

Tragedia questa mattina a Soliera, in via Grandi. Intorno alle 10.30 una bicicletta si è scontrata con un'auto. Nell'impatto l'uomo in sella alla bicicletta è caduto a terra perdendo riportando lesioni gravissime. Trasportato all'ospedale di Baggiovara, è deceduto dopo poco. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine.

La vittima è Amedeo Bergamini di 88 anni, residente a Soliera.

'Una notizia che addolora profondamente tutta la comunità - dice il sindaco Caterina Bagni -. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore: le morti sulla strada sono una ferita dolorosa su cui lavorare quotidianamente con l’aiuto di tutti'.

