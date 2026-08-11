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Soliera, scontro tra una bicicletta e un'auto: muore 88enne

Soliera, scontro tra una bicicletta e un'auto: muore 88enne

La vittima è Amedeo Bergamini, residente a Soliera. Sul posto la polizia locale delle Terre d'Argine

1 minuto di lettura

Tragedia questa mattina a Soliera, in via Grandi. Intorno alle 10.30 una bicicletta si è scontrata con un'auto. Nell'impatto l'uomo in sella alla bicicletta è caduto a terra perdendo riportando lesioni gravissime. Trasportato all'ospedale di Baggiovara, è deceduto dopo poco. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine.
La vittima è Amedeo Bergamini di 88 anni, residente a Soliera.
'Una notizia che addolora profondamente tutta la comunità - dice il sindaco Caterina Bagni -. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore: le morti sulla strada sono una ferita dolorosa su cui lavorare quotidianamente con l’aiuto di tutti'.

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