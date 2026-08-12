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Sagra di Gaiato di Pavullo: tre giorni di festa con vista Cimone

Sagra di Gaiato di Pavullo: tre giorni di festa con vista Cimone

Da venerdì 14, con il concerto d’organo nella chiesa ristrutturata, a domenica 16. E il 15 grigliata di Ferragosto

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Dopo la riapertura, due mesi fa, alla presenza dell’Arcivescovo Erio Castellucci, la chiesa e la parrocchia di Gaiato si apprestano a vivere uno degli appuntamenti più importanti per la Comunità: la sagra dedicata ai Santi Pietro e Paolo, evento tra i più frequentati dell’estate, anche grazie al panorama con vista sul Cimone. Quest’anno stand gastronomici aperti anche a pranzo sabato e domenica, il 15 con la grigliata di ferragosto.

Tutte le sere stand gastronomico con specialità tipiche aperto dalle ore 19, con l'Hamburgheria on the road, particolarmente apprezzata dai più giovani. Preceduta dal concerto della rassegna Armoniosamente. Occasione unica per ascoltare le note dell’antico organo.

Sabato, ferragosto, si rinnova per il secondo anno consecutivo l’appuntamento con la grigliata su prenotazione e di sera. La proposta serale, dalle 19, include polenta, crescentine, gnocco fritto e borlenghi, con l’orchestra Daniela Bassi Band a scandire la serata.

Domenica 16 agosto il programma religioso dalle 11.30 con la Santa Messa solenne e il coro, seguita dalla processione con la statua della Madonna, accompagnata dalla banda di Samone e dai campanari del gruppo modenese. Alle 13 lo stand gastronomico propone gramigna con salsiccia, crescentine, gnocco fritto, borlenghi su prenotazione. Nel pomeriggio, alle 16, è prevista la gara di briscola, mentre dalle 18.30 riprendono le aperture gastronomiche con crescentine, borlenghi, polenta e gnocco fritto. La chiusura è affidata all’orchestra del gruppo musicale Lorenzi e Bondioli.

Alle 22 estrazione dei biglietti della lotteria.

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