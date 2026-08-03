Calcio, torneo della montagna: dopo 50 anni torna il trionfo del Palagano

Gli incontri
I primi a scendere in campo sono alle 9.30 i Ragazzi 2012, categoria che vede sfidarsi Acquaria e CRP Bortolotti. I gialloneri comandano il primo tempo, portandosi sopra 2-0 con la doppietta di Bagatti, ma la rete su rigore di Alami a pochi istanti dal duplice fischio rimette tutto in discussione. Nonostante la spinta della CRP Bortolotti nella seconda frazione, il vantaggio dei ragazzi di mister Perziano resiste: l’Acquaria, nell’anno del proprio ritorno al Torneo della Montagna, conquista il titolo della categoria Ragazzi 2012.
A seguire, scendono in campo gli Allievi 2010 con il match tra Frassinoro/Montefiorino e Boccassuolo. I neroverdi si portano in vantaggio al 25’ con il calcio di rigore trasformato da Tagliazucchi, poi raddoppiano nella ripresa con Paini. Poco prima, il portiere Pugnaghi - eletto poi migliore del suo ruolo nella categoria - aveva salvato il risultato con un grande intervento. Nessun cambio di rotta nel finale, con il Boccassuolo che alza quindi il trofeo della categoria Allievi di questa edizione del Torneo della Montagna.
Alle 15 si riprende con la finale della categoria Under 12 2014, che mette di fronte Serramazzoni e Romanoro.
A premiare le finaliste e i vincitori dei riconoscimenti individuali delle varie categorie sono tanti i partner e le istituzioni presenti, fra cui la Consigliera Regionale Maria Costi, il Presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia e i Sindaci e Assessori di vari Comuni dell’Appennino. Durante le premiazioni della categoria Under 12, spazio anche a un momento celebrativo che il Modena FC ha voluto dedicare al CSI Modena, con la consegna di una speciale maglia della squadra gialloblù per gli 80 anni del Comitato.
L'attesa finale Pavullo - Palagano
Alle 17.30 è il momento dell’attesa finale Dilettanti: si sfidano i padroni di casa del Pavullo nel Frignano - formazione nata per questa edizione del Torneo della Montagna dall’unione tra Pavullo FCF e Fonda Pavullese - e Palagano, che torna in finale dopo la sconfitta ai rigori nel 2024 col Montecreto.
Conquista il premio di Miglior Portiere, dedicato ad Alberto Setti, Alessandro Taglini del Palagano, mentre il Miglior Giocatore - intitolato a Giancarlo Cappellini - va al suo compagno di squadra Antonio Rizzuto.
Gli altri risultati per categoria. I tabellini
Ragazzi 2012
Acquaria-CRP Bortolotti 2-1
Reti: 26’ Bagatti, 28’ Bagatti, 34’ rig. Alami
Acquaria: Falgione, Lezzerini, Langiu, Albergucci, Covili, Caputo, Bagatti, Romoli, Fornasari, Barbieri, Fulgeri, Passini, Bizzini, Gianelli F, Bedini, Gianelli R, Perziano, Caselli, Gherardini, Bellini.
Allenatore: Perziano Carmine.
CRP Bortolotti: Tonelli, Migliori G, Nizzi, Picchietti, Cornia, Acatullo, Alami, Cozza, Monticelli, Vecchie, Ferrari, Contri, Antichi, Migliori F, Mattioli, Colò, Tamarozzi, Tagliani, Lineti, Hebblethwaite. Allenatore: Bruni Roberto.
Arbitro: Inzerillo. Assistenti: Forlai, Fusaro. Quarto ufficiale: Gatti.
Miglior Giocatore: Gabriele Bagatti (Acquaria)
Miglior Portiere: Alessandro Tonelli (CRP Bortolotti)
Miglior Allenatore: Carmine Perziano (Acquaria)
Capocannoniere: Bilale Alami (CRP Bortolotti)
Coppa Disciplina: Frassinoro/Montefiorino
Allievi 2010
Frassinoro/Montefiorino-Boccassuolo 2-0
Reti: 25’ rig. Tagliazucchi, 67’ Paini
Frassinoro/Montefiorino: Menolfi, Verrascina, Guidetti, Venturelli, Citoli, Baroni, Corsini, Costi D, Montagnani, Frimpong, Zanni, Manfredi, Palloncini, Montecroci, Croci, Costi F, Morana, Galli. Allenatore: Fontanini Giacomo.
Boccassuolo: Pugnaghi, Villa, Masoch, Aldini, Xeka, Moscattini, Munari, Tagliazucchi, Bettocchi, Chiari, Biasini, Bertogli, Braushaj, Casini, Aruta, Galanti, Paini. Allenatore: Costi Edoardo.
Arbitro: Ghibellini. Assistenti: Di Stefano, Colucci. Quarto ufficiale: Puviani.
Miglior Giocatore: Kirsthin Matthew Frimpong (Frassinoro/Montefiorino)
Miglior Portiere: Alessandro Pugnaghi (Boccassuolo)
Miglior Allenatore: Edoardo Costi (Boccassuolo)
Capocannoniere: Eduard Gabriel Neacsu (Montecreto)
Coppa Disciplina: Boccassuolo
Under 12 2014
Serramazzoni-Romanoro 3-1 d.t.s. (10’ Lavacchielli, 14’ Malmusi, 58’ Venturelli, 66’ Saracino)
Serramazzoni: Roggiani, Biancardi, Malmusi, Colluto, Cavazzuti, Cozza, Venturelli, Russo, Saracino, Hafizi, Menale, Trenti, Goldoni.
Allenatore: Cattabriga Emanuele.
Romanoro: Ferrari, Segapeli, Zarrella, Fullin, Lavacchielli, Biondini, Bardelli, Turrini, Casolari, Bondi, Scaglioni, Lamandini, Tomio, Tazzioli.
Allenatore: Tazzioli Marco.
Arbitro: Bosi. Assistente: Gonzales.
Miglior Giocatore: Gianmarco Cozza (Serramazzoni)
Miglior Portiere: Filippo Cecchini (Boccassuolo)
Miglior Allenatore: Emanuele Cattabriga (Serramazzoni)
Capocannoniere: Francesco Manfredi (Villa Minozzo)
Coppa Disciplina: Serramazzoni
Dilettanti (Finale torneo della Montagna)
Palagano-Pavullo nel Frignano 4-2
Reti: 3’ Barbieri, 8’ Nicioli, 11’ Casini, 43’ Fiorentini, 68’ Rizzuto, 87’ Casini)
Palagano: Taglini, Palladini Fi, Ori, Rosi, Fiorentini, Facchini, Giannini (92’ Buffagni), Palladini Fa (75’ Caminati), Faraoni (46’ Chimenti), Casini, Rizzuto. A disp.: Bertugli, Ori, Piacentini, Martelli, El Hanki, Pigoni.
Allenatore: Franchini Riccardo.
Pavullo nel Frignano: Bianconi (20’ Castiglia), Malverti, Giovani, Pasini (87’ Adani), Ristori, Benedetti, Nicioli, Galletti, Peddis, Casta, Barbieri (78’ Iseppi). A disp.: Benduci, Bosi, Franchini, Lutti, Monti, Rapini.
Allenatore: Tonelli Filippo.
Ammoniti: Rizzuto, Rosi, Malverti, Caminati, Ristori, Facchini, Barbieri.
Espulso: Rizzuto (88’).
Arbitro: Belkhir. Assistenti: Zanasi, Herrera. Quarto ufficiale: Ghibellini.
Miglior Dirigente: Davide Sanguinetti (Polinago/Sparta)
Migliore Tifoseria: Montecreto
Coppa Disciplina: Polinago/Sparta
Miglior Portiere (Premio Alberto Setti): Alessandro Taglini (Palagano)
Miglior Giocatore (Premio Giancarlo Cappellini): Antonio Rizzuto (Palagano)
Capocannoniere del Torneo (Premio Franco Vignoli): Marco Peddis (Pavullo nel Frignano) e Jonathan Adusa (Romanoro)