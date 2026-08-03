Calcio, torneo della montagna: dopo 50 anni torna il trionfo del Palagano

Si chiude in bellezza la 53esima edizione del Torneo della Montagna con le finali disputate allo Stadio Comunale Minelli di Pavullo nel Frignano e con la vittoria, dopo 50 anni, del Palagano.I primi a scendere in campo sono alle 9.30 i Ragazzi 2012, categoria che vede sfidarsi Acquaria e CRP Bortolotti. I gialloneri comandano il primo tempo, portandosi sopra 2-0 con la doppietta di Bagatti, ma la rete su rigore di Alami a pochi istanti dal duplice fischio rimette tutto in discussione. Nonostante la spinta della CRP Bortolotti nella seconda frazione, il vantaggio dei ragazzi di mister Perziano resiste: l’Acquaria, nell’anno del proprio ritorno al Torneo della Montagna, conquista il titolo della categoria Ragazzi 2012.A seguire, scendono in campo gli Allievi 2010 con il match tra Frassinoro/Montefiorino e Boccassuolo. I neroverdi si portano in vantaggio al 25’ con il calcio di rigore trasformato da Tagliazucchi, poi raddoppiano nella ripresa con Paini. Poco prima, il portiere Pugnaghi - eletto poi migliore del suo ruolo nella categoria - aveva salvato il risultato con un grande intervento. Nessun cambio di rotta nel finale, con il Boccassuolo che alza quindi il trofeo della categoria Allievi di questa edizione del Torneo della Montagna.Alle 15 si riprende con la finale della categoria Under 12 2014, che mette di fronte Serramazzoni e Romanoro.Dopo il botta e risposta nel primo tempo firmato da Lavacchielli e Malmusi, il punteggio resta sull’1-1 fino al triplice fischio, complice il rigore parato da Trenti a Fullin nella ripresa. Nel tempo supplementare sono i ragazzi di mister Cattabriga a mettere la freccia: prima segna Venturelli, poi raddoppia Saracino ed è festa per il Serramazzoni.A premiare le finaliste e i vincitori dei riconoscimenti individuali delle varie categorie sono tanti i partner e le istituzioni presenti, fra cui la Consigliera Regionale Maria Costi, il Presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia e i Sindaci e Assessori di vari Comuni dell’Appennino. Durante le premiazioni della categoria Under 12, spazio anche a un momento celebrativo che il Modena FC ha voluto dedicare al CSI Modena, con la consegna di una speciale maglia della squadra gialloblù per gli 80 anni del Comitato.Alle 17.30 è il momento dell’attesa finale Dilettanti: si sfidano i padroni di casa del Pavullo nel Frignano - formazione nata per questa edizione del Torneo della Montagna dall’unione tra Pavullo FCF e Fonda Pavullese - e Palagano, che torna in finale dopo la sconfitta ai rigori nel 2024 col Montecreto.Avvio spumeggiante con Barbieri che al 3’ porta avanti il Pavullo, Nicioli che al 8’ raddoppia e Casini all’11’ che accorcia e rimette in partita il Palagano. Dopo un primo tempo con occasioni da ambo le parti, la squadra di mister Franchini trova la parità con l’incornata vincente di Fiorentini al 41’ su corner di Rizzuto. L’avvio della ripresa è aperto, entrambe le squadre vanno vicine al gol del vantaggio, al 52’ la punizione di Casta trova la traversa, ma al 68’ quella di Rizzuto si insacca alle spalle di Castiglia. A 10’ dalla fine Taglini salva il risultato sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Ristori, e al minuto 87 Casini chiude i conti per il Palagano: 4-2. Poco dopo il gol viene espulso Rizzuto per il secondo giallo rimediato in un bisticcio a centrocampo. Al fischio finale via alla festa del Palagano, che torna sul trono del Torneo della Montagna 50 anni dopo l’ultima volta.Conquista il premio di Miglior Portiere, dedicato ad Alberto Setti, Alessandro Taglini del Palagano, mentre il Miglior Giocatore - intitolato a Giancarlo Cappellini - va al suo compagno di squadra Antonio Rizzuto.Il capocannoniere del torneo - in memoria di Franco Vignoli - se lo aggiudicano ex aequo gli attaccanti Alessandro Peddis del Pavullo nel Frignano e Jonathan Adusa del Romanoro, entrambi a quota sette reti. Consegnati i riconoscimenti anche al Polinago/Sparta, Coppa Disciplina e Miglior Dirigente a Davide Sanguinetti e al Montecreto per la Miglior Tifoseria. Infine, il miglior allenatore è mister Riccardo Franchini, fresco campione con il suo Palagano. Si chiude quindi un’altra edizione della competizione calcistica più amata dell’Appennino modenese, che dalla ripresa del 2022 cresce di anno in anno dentro e fuori dal campo.Acquaria-CRP Bortolotti 2-1Reti: 26’ Bagatti, 28’ Bagatti, 34’ rig. AlamiAcquaria: Falgione, Lezzerini, Langiu, Albergucci, Covili, Caputo, Bagatti, Romoli, Fornasari, Barbieri, Fulgeri, Passini, Bizzini, Gianelli F, Bedini, Gianelli R, Perziano, Caselli, Gherardini, Bellini.Allenatore: Perziano Carmine.CRP Bortolotti: Tonelli, Migliori G, Nizzi, Picchietti, Cornia, Acatullo, Alami, Cozza, Monticelli, Vecchie, Ferrari, Contri, Antichi, Migliori F, Mattioli, Colò, Tamarozzi, Tagliani, Lineti, Hebblethwaite. Allenatore: Bruni Roberto.Arbitro: Inzerillo. Assistenti: Forlai, Fusaro. Quarto ufficiale: Gatti.Miglior Giocatore: Gabriele Bagatti (Acquaria)Miglior Portiere: Alessandro Tonelli (CRP Bortolotti)Miglior Allenatore: Carmine Perziano (Acquaria)Capocannoniere: Bilale Alami (CRP Bortolotti)Coppa Disciplina: Frassinoro/MontefiorinoFrassinoro/Montefiorino-Boccassuolo 2-0Reti: 25’ rig. Tagliazucchi, 67’ PainiFrassinoro/Montefiorino: Menolfi, Verrascina, Guidetti, Venturelli, Citoli, Baroni, Corsini, Costi D, Montagnani, Frimpong, Zanni, Manfredi, Palloncini, Montecroci, Croci, Costi F, Morana, Galli. Allenatore: Fontanini Giacomo.Boccassuolo: Pugnaghi, Villa, Masoch, Aldini, Xeka, Moscattini, Munari, Tagliazucchi, Bettocchi, Chiari, Biasini, Bertogli, Braushaj, Casini, Aruta, Galanti, Paini. Allenatore: Costi Edoardo.Arbitro: Ghibellini. Assistenti: Di Stefano, Colucci. Quarto ufficiale: Puviani.Miglior Giocatore: Kirsthin Matthew Frimpong (Frassinoro/Montefiorino)Miglior Portiere: Alessandro Pugnaghi (Boccassuolo)Miglior Allenatore: Edoardo Costi (Boccassuolo)Capocannoniere: Eduard Gabriel Neacsu (Montecreto)Coppa Disciplina: BoccassuoloSerramazzoni-Romanoro 3-1 d.t.s. (10’ Lavacchielli, 14’ Malmusi, 58’ Venturelli, 66’ Saracino)Serramazzoni: Roggiani, Biancardi, Malmusi, Colluto, Cavazzuti, Cozza, Venturelli, Russo, Saracino, Hafizi, Menale, Trenti, Goldoni.Allenatore: Cattabriga Emanuele.Romanoro: Ferrari, Segapeli, Zarrella, Fullin, Lavacchielli, Biondini, Bardelli, Turrini, Casolari, Bondi, Scaglioni, Lamandini, Tomio, Tazzioli.Allenatore: Tazzioli Marco.Arbitro: Bosi. Assistente: Gonzales.Miglior Giocatore: Gianmarco Cozza (Serramazzoni)Miglior Portiere: Filippo Cecchini (Boccassuolo)Miglior Allenatore: Emanuele Cattabriga (Serramazzoni)Capocannoniere: Francesco Manfredi (Villa Minozzo)Coppa Disciplina: SerramazzoniPalagano-Pavullo nel Frignano 4-2Reti: 3’ Barbieri, 8’ Nicioli, 11’ Casini, 43’ Fiorentini, 68’ Rizzuto, 87’ Casini)Palagano: Taglini, Palladini Fi, Ori, Rosi, Fiorentini, Facchini, Giannini (92’ Buffagni), Palladini Fa (75’ Caminati), Faraoni (46’ Chimenti), Casini, Rizzuto. A disp.: Bertugli, Ori, Piacentini, Martelli, El Hanki, Pigoni.Allenatore: Franchini Riccardo.Pavullo nel Frignano: Bianconi (20’ Castiglia), Malverti, Giovani, Pasini (87’ Adani), Ristori, Benedetti, Nicioli, Galletti, Peddis, Casta, Barbieri (78’ Iseppi). A disp.: Benduci, Bosi, Franchini, Lutti, Monti, Rapini.Allenatore: Tonelli Filippo.Ammoniti: Rizzuto, Rosi, Malverti, Caminati, Ristori, Facchini, Barbieri.Espulso: Rizzuto (88’).Arbitro: Belkhir. Assistenti: Zanasi, Herrera. Quarto ufficiale: Ghibellini.Davide Sanguinetti (Polinago/Sparta)Migliore Tifoseria: MontecretoCoppa Disciplina: Polinago/SpartaMiglior Portiere (Premio Alberto Setti): Alessandro Taglini (Palagano)Miglior Giocatore (Premio Giancarlo Cappellini): Antonio Rizzuto (Palagano)Capocannoniere del Torneo (Premio Franco Vignoli): Marco Peddis (Pavullo nel Frignano) e Jonathan Adusa (Romanoro)