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Schianto sulla Statale tra Lama e Pavullo: grave una ragazza di 17 anni

Schianto sulla Statale tra Lama e Pavullo: grave una ragazza di 17 anni

L'auto con a bordo due giovanissimi è uscita fuori strada nei pressi di Gaianello, tra Pavullo e Lama Mocogno

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È di una ragazza di 17 anni in condizioni gravissime il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, sabato 8 agosto, sull’Appennino modenese. Il sinistro si è consumato lungo la Strada Statale 12 'dell'Abetone e del Brennero', nel tratto che collega i comuni di Pavullo nel Frignano e Lama Mocogno, all'altezza della località Gaianello.
Secondo le prime ricostruzioni, la vettura su cui viaggiavano due giovani è improvvisamente uscita di strada, per cause che sono tuttora al vaglio delle forze dell'ordine. L'impatto è stato violentissimo e ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi in codice del massimo livello di urgenza.
Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 con l'ambulanza dell'ospedale di Pavullo, l'automedica e i volontari di Lama Mocogno, affiancati dalle squadre dei Vigili del Fuoco, necessarie per estrarre i feriti dalle lamiere accartocciate dell'auto (foto Eco del Frignano), e mettere in sicurezza l'area. I rilievi di legge e la gestione della viabilità sono state effettuate dai Carabinieri.
Ad avere la peggio è stata la minorenne, che ha riportato traumi multipli di estrema gravità. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, la diciassettenne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Baggiovara, dove si trova ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

 

Nella foto (Nuovo Eco del Frignano) l'auto dei due giovani

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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