In autostrada con 8 chili di droga: in carcere due uomini

Due uomini di 42 e 34 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Modena per detenzione ai fini di spaccio dopo un controllo autostradale che ha portato al sequestro di oltre otto chili di sostanze stupefacenti. Lo rende noto la Procura della Repubblica di Modena in un comunicato diffuso il 12 agosto 2026.

Il fermo risale al 6 agosto, quando una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord ha intercettato un’auto che procedeva a forte velocità all’altezza dell’area di servizio Secchia Ovest. I due occupanti, fin da subito nervosi, hanno fornito versioni discordanti sul loro viaggio, circostanza che ha spinto gli agenti ad approfondire il controllo.

Nel portabagagli, nascosto tra le valigie, gli agenti hanno trovato un involucro di polistirolo contenente cocaina, marijuana e hashish per un peso complessivo di oltre 8 chili. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche una mazza da baseball e un coltello da cucina, motivo per cui i due sono stati denunciati anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il 10 agosto, all’udienza di convalida, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha disposto la custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta della Procura.

