Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

In autostrada con 8 chili di droga: in carcere due uomini

In autostrada con 8 chili di droga: in carcere due uomini

La Polizia Stradale li ha bloccati sulla A1 mentre sfrecciavano tra le auto. Nel bagagliaio cocaina, marijuana, hashish e armi improprie

1 minuto di lettura

Due uomini di 42 e 34 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Modena per detenzione ai fini di spaccio dopo un controllo autostradale che ha portato al sequestro di oltre otto chili di sostanze stupefacenti. Lo rende noto la Procura della Repubblica di Modena in un comunicato diffuso il 12 agosto 2026.
Il fermo risale al 6 agosto, quando una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord ha intercettato un’auto che procedeva a forte velocità all’altezza dell’area di servizio Secchia Ovest. I due occupanti, fin da subito nervosi, hanno fornito versioni discordanti sul loro viaggio, circostanza che ha spinto gli agenti ad approfondire il controllo.
Nel portabagagli, nascosto tra le valigie, gli agenti hanno trovato un involucro di polistirolo contenente cocaina, marijuana e hashish per un peso complessivo di oltre 8 chili. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche una mazza da baseball e un coltello da cucina, motivo per cui i due sono stati denunciati anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Il 10 agosto, all’udienza di convalida, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha disposto la custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta della Procura.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Camionista minacciato in autostrada con una scacciacani: 42enne denunciato dalla Polizia Stradale di Modena

Camionista minacciato in autostrada con una scacciacani: 42enne denunciato dalla Polizia Stradale di Modena

Controlli carabinieri a Castelfranco: fermato anche uno spacciatore minorenne

Controlli carabinieri a Castelfranco: fermato anche uno spacciatore minorenne

Grande coltello e droga in tasca: arrestato 34enne straniero

Grande coltello e droga in tasca: arrestato 34enne straniero

Lite tra due con coltello, un ferito, denunciato dalla Polizia un 46enne

Lite tra due con coltello, un ferito, denunciato dalla Polizia un 46enne

Spacciava nel parco di Villa Trenti a Vignola: arrestato ma libero con divieto di dimora

Spacciava nel parco di Villa Trenti a Vignola: arrestato ma libero con divieto di dimora

Rifiuta identificazione e ferisce un carabiniere: arrestato 19enne straniero

Rifiuta identificazione e ferisce un carabiniere: arrestato 19enne straniero

Spazio ADV dedicata a ASAPS 5x1000
Articoli più Letti Correggio: muore a 41 anni investito da una bici, in sella c'era Paolo Belli

Correggio: muore a 41 anni investito da una bici, in sella c'era Paolo Belli

Pavullo, oltraggia e aggredisce carabinieri durante la manifestazione Non Solo Birra: arrestato albanese

Pavullo, oltraggia e aggredisce carabinieri durante la manifestazione Non Solo Birra: arrestato albanese

Vignola, tenta furto in casa di notte: tunisino bloccato dai residenti e arrestato dai carabinieri

Vignola, tenta furto in casa di notte: tunisino bloccato dai residenti e arrestato dai carabinieri

Zocca, rogo in azienda agricola: 500 animali in salvo

Zocca, rogo in azienda agricola: 500 animali in salvo

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Schianto sulla Statale tra Lama e Pavullo: grave una ragazza di 17 anni

Schianto sulla Statale tra Lama e Pavullo: grave una ragazza di 17 anni

Ricercato per truffa dalle autorità moldave, trovato dai Carabinieri in hotel a Maranello

Ricercato per truffa dalle autorità moldave, trovato dai Carabinieri in hotel a Maranello

Tragedia sul lavoro a Montese: operaio di 60 anni muore schiacciato dal ribaltamento di un muletto

Tragedia sul lavoro a Montese: operaio di 60 anni muore schiacciato dal ribaltamento di un muletto

Serramazzoni: a fuoco un fienile con 800 rotoballe, 60 capi di bestiame in salvo

Serramazzoni: a fuoco un fienile con 800 rotoballe, 60 capi di bestiame in salvo