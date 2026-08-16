Shelby Cobra Daytona Coupè del 1964 battuta per 42,9 milioni: una storia modenese

Battuta per 42,9 milioni di dollari la Shelby Cobra Daytona Coupè del 1964, con dentro una storia che porta dritto a Modena, ma che si è persa nel tempo. L'asta di Gooding Christie's è andata in scena il 15 agosto al Monterey Car Week 2026 in America, celebre evento internazionale dedicato al mondo dell'auto, ritrovo per appassionati e collezionisti da tutto il mondo. E proprio qui un facoltoso collezionista si è aggiudicato una delle 6 Shelby Cobra Daytona Coupè esistenti al mondo per la cifra di 42,9 milioni di dollari, un record per tutte le auto americane battute all'asta. Base di partenza: 25 milioni di dollari. Ma dentro la Shelby Cobra Daytona Coupè c'è una storia che porta dritto a Modena. Sono gli anni '60, Carrol Shelby, costruttore americano, e Peter Brock progettista, hanno l'obiettivo: battere in pista l'invincibile Ferrari 250 GTO. Si mettono al lavoro. Peter Brock realizza un prototipo in California, con carrozzeria a goccia, coda tronca, tetto orizzontale. Ford ci mette il motore. Ma servono maestri battilastra in grado di realizzare le altre carrozzerie, per piegare la lamiera e farle leggere. E qui entra in gioco Alejandro De Tomaso, l'argentino di Modena che in città diede vita al proprio marchio.
Marco Amendola
Foto Christian Lena