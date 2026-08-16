Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Shelby Cobra Daytona Coupè del 1964 battuta per 42,9 milioni: una storia modenese

Shelby Cobra Daytona Coupè del 1964 battuta per 42,9 milioni: una storia modenese

L'asta di Gooding Christie's è andata in scena il 15 agosto al Monterey Car Week 2026 in America, celebre evento internazionale dedicato al mondo dell'auto

2 minuti di lettura

Battuta per 42,9 milioni di dollari la Shelby Cobra Daytona Coupè del 1964, con dentro una storia che porta dritto a Modena, ma che si è persa nel tempo. L'asta di Gooding Christie's è andata in scena il 15 agosto al Monterey Car Week 2026 in America, celebre evento internazionale dedicato al mondo dell'auto, ritrovo per appassionati e collezionisti da tutto il mondo. E proprio qui un facoltoso collezionista si è aggiudicato una delle 6 Shelby Cobra Daytona Coupè esistenti al mondo per la cifra di 42,9 milioni di dollari, un record per tutte le auto americane battute all'asta. Base di partenza: 25 milioni di dollari. Ma dentro la Shelby Cobra Daytona Coupè c'è una storia che porta dritto a Modena. Sono gli anni '60, Carrol Shelby, costruttore americano, e Peter Brock progettista, hanno l'obiettivo: battere in pista l'invincibile Ferrari 250 GTO. Si mettono al lavoro. Peter Brock realizza un prototipo in California, con carrozzeria a goccia, coda tronca, tetto orizzontale. Ford ci mette il motore. Ma servono maestri battilastra in grado di realizzare le altre carrozzerie, per piegare la lamiera e farle leggere. E qui entra in gioco Alejandro De Tomaso, l'argentino di Modena che in città diede vita al proprio marchio.

Spazio ADV dedicata a novisad
L'argentino, forte dei rapporti con Ford, consigliò a Carrol Shelby e Peter Brock di recarsi a Modena. Gli americani arrivano sotto la Ghirlandina, nella terra del rivale Enzo Ferrari, qui ci sono carrozzieri e maestranze in grado di fare una scocca così. Entrano in contatto con Fernando Baccarini, scuola di Sergio Scaglietti e Giancarlo Guerra, che nella sua carrozzeria Gran Sport dalle parti di Modena est, realizzerà le altre 5 carrozzerie della Shelby Cobra Daytona Coupè. La vettura arriverà a poi battere le Ferrari in alcune gare del campionato del '64 per poi aggiudicarsi il titolo nel '65 Campionato Internazionale Costruttori Gran Turismo – Divisione III (oltre 2000 cc). ModenArt per ricordare questa storia ha realizzato un omaggio fedele della carrozzeria, a cui Baccarini aveva partecipato usando lo stesso martello, e mettendoci infine il proprio autografo.

Marco Amendola

Foto Christian Lena

Foto dell'autore

Marco Amendola. Formazione Dams Cinema presso Università di Bologna. Giornalista videomaker nel settore informazione e media, si occupa di attualità, automobilismo e approfondimenti di costume e soc...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, tre mesi dopo l'attentato del 16 maggio

Modena, tre mesi dopo l'attentato del 16 maggio

Coppa Italia: Modena sconfitto nonostante Ambrosino, Galloppa soddisfatto

Coppa Italia: Modena sconfitto nonostante Ambrosino, Galloppa soddisfatto

Inseguimento e aggressione dopo il furto al Conad: coppia arrestata a Modena

Inseguimento e aggressione dopo il furto al Conad: coppia arrestata a Modena

Modena, abbattuti gli oleandri di via Cesare Costa: perchè?

Modena, abbattuti gli oleandri di via Cesare Costa: perchè?

Modena è al buio? Ci si pensa dopo Ferragosto

Modena è al buio? Ci si pensa dopo Ferragosto

Il Guazzaloca modenese? Il primo a scappare dal centrodestra sarebbe lui

Il Guazzaloca modenese? Il primo a scappare dal centrodestra sarebbe lui

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria

Carcere di Modena nel caos, trasferiti sia il direttore che il comandante della Polizia penitenziaria

Attentato di Modena, anche La Pieve in lutto: Salvatore Ciccarelli perde la mamma, Monica Esposito

Attentato di Modena, anche La Pieve in lutto: Salvatore Ciccarelli perde la mamma, Monica Esposito

Lutto a Modena, è morto a 42 anni Marco Olivi Mocenigo: aveva fatto risorgere la Salumeria Telesforo Fini

Lutto a Modena, è morto a 42 anni Marco Olivi Mocenigo: aveva fatto risorgere la Salumeria Telesforo Fini

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Attentato di Modena, è morta Monica Esposito, aveva 55 anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Ferragosto, perché lo festeggiamo? La storia che comincia duemila anni fa

Ferragosto, perché lo festeggiamo? La storia che comincia duemila anni fa

Ferragosto accende le griglie: nel Modenese è boom per il barbecue di metà estate

Ferragosto accende le griglie: nel Modenese è boom per il barbecue di metà estate

Modena e Maranello, omaggio a Enzo Ferrari a 38 anni dalla morte

Modena e Maranello, omaggio a Enzo Ferrari a 38 anni dalla morte

Zocca: fatti brillare 4 kg di esplosivo da cava

Zocca: fatti brillare 4 kg di esplosivo da cava