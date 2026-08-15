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Inseguimento e aggressione dopo il furto al Conad: coppia arrestata a Modena

Inseguimento e aggressione dopo il furto al Conad: coppia arrestata a Modena

Vistasi raggiunta, la malvivente ha estratto dallo zaino due delle tre bottiglie rubate lasciandole cadere a terra e infrangendole nel tentativo di disfarsene

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Nelle prime ore del pomeriggio del 13 agosto a Modena, i carabinieri hanno arrestato in flagranza due individui senza fissa dimora.

Nello specifico, intorno alle 13:10, i militari sono intervenuti presso il supermercato 'Conad' di via Viterbo 70. Poco prima, la donna si era introdotta nel punto vendita occultando all'interno del proprio zaino tre bottiglie di olio extravergine d'oliva, per poi allontanarsi senza saldare il conto.

Accortosi del furto, un commesso dell'esercizio commerciale ha subito inseguito la donna. Tuttavia, a circa un centinaio di metri dall'ingresso, l'uomo suo complice è andato incontro al lavoratore, spintonandolo con violenza e facendolo cadere a terra per garantire la fuga della donna. Nonostante le lesioni riportate, il dipendente, aiutato da un passante, è riuscito a bloccare l'aggressore.

Contestualmente, altri dipendenti dell'esercizio hanno proseguito l'inseguimento della donna. Vistasi raggiunta, la malvivente ha estratto dallo zaino due delle tre bottiglie rubate lasciandole cadere a terra e infrangendole nel tentativo di disfarsene, proseguendo poi la fuga a piedi.

I due equipaggi dei carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno raggiunto e definitivamente bloccato entrambi i fuggitivi. Dalla perquisizione sul posto, nello zaino della donna è stata rinvenuta la terza bottiglia d'olio, integra, che è stata subito recuperata e restituita al responsabile del punto vendita. I due sono stati accompagnati presso gli uffici del Comando per le formalità di rito.

All'esito del rito direttissimo tenutosi nella tarda mattinata di ieri, l'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto dei due responsabili: per la donna è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per l'uomo è scattata la misura del divieto di dimora a Modena e provincia.

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