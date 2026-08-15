Modena, abbattuti gli oleandri di via Cesare Costa: perchè?

Ieri mattina qualcuno ha indebitamente tagliato e massacrato gli oleandri che erano rimasti nelle aiuole di via Cesare Costa e che davano un poco di ombra.

Non sappiamo ancora chi abbia fatto un simile scempio, e da chi sia stato autorizzato ma ci andremo a fondo. Negli ultimi mesi via Cesare Costa ha visto alberi tagliati e capitozzati in modo indiscriminato. E questa sarebbe la città Green...



Certo la motivazione sarebbe per ostacolare i drogati... Sicuramente una via efficace. Se non ci fosse da piangere... farebbe ridere.

Federica D.

