Ieri mattina qualcuno ha indebitamente tagliato e massacrato gli oleandri che erano rimasti nelle aiuole di via Cesare Costa e che davano un poco di ombra.
Non sappiamo ancora chi abbia fatto un simile scempio, e da chi sia stato autorizzato ma ci andremo a fondo. Negli ultimi mesi via Cesare Costa ha visto alberi tagliati e capitozzati in modo indiscriminato. E questa sarebbe la città Green...
Certo la motivazione sarebbe per ostacolare i drogati... Sicuramente una via efficace. Se non ci fosse da piangere... farebbe ridere.
Federica D.
Modena, abbattuti gli oleandri di via Cesare Costa: perchè?
Certo la motivazione sarebbe per ostacolare i drogati... Sicuramente una via efficace. Se non ci fosse da piangere... farebbe ridere
Ieri mattina qualcuno ha indebitamente tagliato e massacrato gli oleandri che erano rimasti nelle aiuole di via Cesare Costa e che davano un poco di ombra.
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