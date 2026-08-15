Castelfranco, rissa in casa: arrivano i carabinieri e li minaccia con un coltello

I carabinieri di Castelfranco Emilia hanno arrestato in flagranza un 37enne, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale aggravata.

Nella tarda serata, una pattuglia dell'Arma è intervenuta presso l'abitazione dell'uomo a seguito di un'intensa lite domestica scaturita dal suo stato di ebbrezza.

Supportati da un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena e da una seconda pattuglia della Tenenza locale giunta in rinforzo, i militari hanno cercato di riportare la calma. In un momento di forte agitazione, l'uomo ha spintonato con foga gli operanti, proferendo frasi minatorie indirizzate al personale intervenuto e nascondendo dietro le proprie spalle un imponente coltello da cucina con una lama affilata di quasi 30 centimetri, prelevato di nascosto dalla cucina di casa.

Con l'arma da taglio nascosta, il 37enne ha tentato di avvicinarsi ai militari, ma l'immediata prontezza d'azione dei Carabinieri ha consentito di bloccarlo e disarmarlo in totale sicurezza, senza che alcuno riportasse lesioni.

L'arma è stata sequestrata e posta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, mentre l'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Tenenza in attesa del giudizio con rito direttissimo, all'esito del quale, nell’odierna mattinata, il Giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.