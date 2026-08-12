La Polizia di Modena ha arrestato un giovane di 20 anni per il reato di truffa a un'anziana signora. Nella giornata del 7 agosto scorso un cittadino ha notato un uomo scappare dall'appartamento dell'anziana. Gli agenti hanno fermato il 20enne, trovandolo in possesso di una serie di monili in oro e oggetti di valore risultati essere di proprietà della vittima. L'anziana signora era stata contattata telefonicamente. da un sedicente operatore bancario e da un finto poliziotto, i quali l'avevano indotta dapprima ad effettuare un bonifico da 6.800 curo e poi a raccogliere tutto l'oro e i gioielli in suo possesso per consegnarli a un agente in abiti civili, che si sarebbe presentato da lì a breve. Poco dopo, infatti, l'indagato si era recato a casa della donna che gli aveva affidato tutti i suoi monili, come richiesto. La figlia della vittima, recatasi dalla madre in quel frangente e resasi conto della truffa, aveva inseguito il giovane, riuscendo a bloccarlo grazie all'aiuto di un passante e all'intervento della Polizia. Nella giornata del 10 agosto scorso, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l'arresto e applicato la misura della custodia cautelare in carcere.
Carpi, truffa a un'anziana: arrestato 20enne
La figlia della vittima, recatasi dalla madre in quel frangente e resasi conto della truffa, aveva inseguito il giovane, riuscendo a bloccarlo
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