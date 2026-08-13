Lite in strada con coltello da cucina: giovani fermati da un poliziotto fuori servizio

La Polizia di Stato di Modena ha denunciato un giovane di 20 anni, già noto alle Forze dell'Ordine, per i reati di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I fatti riportano a ieri, intorno alle ore 14.00, quando un ispettore libero dal servizio, nel transitare in via Giardini a bordo del suo motoveicolo, ha notato sulla pista ciclabile due persone litigare in maniera accesa per futili motivi, uno dei quali brandiva un coltello da cucina di 30 cm.

Il poliziotto si è subito fermato e si è qualificato ai due giovani, intimando al 20enne di consegnargli il coltello che aveva in mano. Con non poca fatica, l'agente fuori servizio è riuscito a riportare la calma e farsi consegnare l'arma bianca.

Le pattuglie della Squadra Volante, arrivate sul posto in ausilio al collega, hanno proceduto all'identificazione dei due e al loro accompagnamento in Questura al fine di verificare le loro esatte generalità e sottoporli ai rilievi fotodattiloscopici a cura del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica.

La posizione amministrativa del giovane con coltello, e di cui la Polizia di Stato non ha fornito la nazionalità, è al vaglio della Divisione Anticrimine per l'adozione di idonea misura di prevenzione.



