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Modena, 19 e 20 settembre: tornano le porte aperte del Gruppo Fermodellistico Modenese

Modena, 19 e 20 settembre: tornano le porte aperte del Gruppo Fermodellistico Modenese

Esposizioni, plastici e curiosità sulla storia ferroviaria alla parrocchia Regina Pacis di Modena

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Il Gruppo Fermodellistico Modenese organizza la seconda edizione delle “Porte aperte”, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre presso la parrocchia Regina Pacis, in via IX Gennaio 1950, 135 a Modena. I visitatori potranno ammirare un plastico ferroviario modulare in scala h0, la stazione Mediopadana in scala N, un diorama storico della ferrovia Maranello-Lama Mocogno, francobolli a tema ferroviario e cartoline storiche delle stazioni modenesi. La manifestazione sarà aperta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è gratuito.

Stefano Soranna

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