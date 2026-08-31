Pavullo, venerdì sera a Montecuccuolo l'Elogio della tracotanza

Tornano i 'Venerdì del Castello' a Montecuccolo di Pavullo. Venerdì 4 settembre alle 21 il direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli, presenta il suo libro 'Elogio della Tracotanza' con la partecipazione di Elena Bianchini. Introduce e modera Eugenio Tangerini. Nel libro, pubblicato da Edizioni Etabeta, viene ribaltato il concetto classico di superbia trasformandolo in una ricerca della propria identità. È l'invito a superare le regole imposte dalla società, dal potere e dalle convenzioni. Un viaggio interiore che si trasforma in una 'cassetta degli attrezzi' per rispondere alla domanda fondamentale dell'uomo: chi sono?