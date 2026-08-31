Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pavullo, venerdì sera a Montecuccuolo l'Elogio della tracotanza

Pavullo, venerdì sera a Montecuccuolo l'Elogio della tracotanza

Nel libro di Giuseppe Leonelli, pubblicato da Etabeta, viene ribaltato il concetto classico di superbia trasformandolo in una ricerca della propria identità

1 minuto di lettura

Tornano i 'Venerdì del Castello' a Montecuccolo di Pavullo. Venerdì 4 settembre alle 21 il direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli, presenta il suo libro 'Elogio della Tracotanza' con la partecipazione di Elena Bianchini. Introduce e modera Eugenio Tangerini. Nel libro, pubblicato da Edizioni Etabeta, viene ribaltato il concetto classico di superbia trasformandolo in una ricerca della propria identità. È l'invito a superare le regole imposte dalla società, dal potere e dalle convenzioni. Un viaggio interiore che si trasforma in una 'cassetta degli attrezzi' per rispondere alla domanda fondamentale dell'uomo: chi sono?

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Pavullo in festa per le crescentine, gli stand delle frazioni 'scaldano' l'intero centro

Pavullo in festa per le crescentine, gli stand delle frazioni 'scaldano' l'intero centro

Sagra di Gaiato di Pavullo: tre giorni di festa con vista Cimone

Sagra di Gaiato di Pavullo: tre giorni di festa con vista Cimone

Schianto sulla Statale tra Lama e Pavullo: grave una ragazza di 17 anni

Schianto sulla Statale tra Lama e Pavullo: grave una ragazza di 17 anni

Calcio, torneo della montagna: il trionfo del Palagano, le immagini della festa

Calcio, torneo della montagna: il trionfo del Palagano, le immagini della festa

Pavullo, a Montecuccolo oggi il presidente della Provincia ha incontrato... Napoleone

Pavullo, a Montecuccolo oggi il presidente della Provincia ha incontrato... Napoleone

Pavullo, un fine settimana di rievocazione storica napoleonica a Montecuccolo

Pavullo, un fine settimana di rievocazione storica napoleonica a Montecuccolo

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Guccini è morto e qualcosa è finito

Guccini è morto e qualcosa è finito

'Jacopo Vive': a Novellara dieci giorni di arte, memoria e dialogo per i giovani

'Jacopo Vive': a Novellara dieci giorni di arte, memoria e dialogo per i giovani

Odissea di Nolan, il ritorno di Ulisse a Itaca è il ritorno a un mondo nel quale il Senso è possibile

Odissea di Nolan, il ritorno di Ulisse a Itaca è il ritorno a un mondo nel quale il Senso è possibile

Modena, domenica si parla di Wagner e di conflitti tra Russia e Occidente

Modena, domenica si parla di Wagner e di conflitti tra Russia e Occidente

Articoli Recenti Radioattiva Nonantola, la radio col pallino della radio: ecco la nuova stagione

Radioattiva Nonantola, la radio col pallino della radio: ecco la nuova stagione

Mirandola Buskers Festival: lunedì Il centro storico si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto

Mirandola Buskers Festival: lunedì Il centro storico si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto

A Montecreto, 'La scuola di dialogo'

A Montecreto, 'La scuola di dialogo'

Addio all'artista giapponese Yayoi Kusama: il ricordo di Modena

Addio all'artista giapponese Yayoi Kusama: il ricordo di Modena