Tornano i 'Venerdì del Castello' a Montecuccolo di Pavullo. Venerdì 4 settembre alle 21 il direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli, presenta il suo libro 'Elogio della Tracotanza' con la partecipazione di Elena Bianchini. Introduce e modera Eugenio Tangerini. Nel libro, pubblicato da Edizioni Etabeta, viene ribaltato il concetto classico di superbia trasformandolo in una ricerca della propria identità. È l'invito a superare le regole imposte dalla società, dal potere e dalle convenzioni. Un viaggio interiore che si trasforma in una 'cassetta degli attrezzi' per rispondere alla domanda fondamentale dell'uomo: chi sono?
Pavullo, venerdì sera a Montecuccuolo l'Elogio della tracotanza
Nel libro di Giuseppe Leonelli, pubblicato da Etabeta, viene ribaltato il concetto classico di superbia trasformandolo in una ricerca della propria identità
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