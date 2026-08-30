Pavullo in festa per le crescentine, gli stand delle frazioni 'scaldano' l'intero centro

Il sole caldo e il cielo limpido di questa domenica 30 agosto stanno accompagnando un’affluenza importante di persone nell'ultimo fine settimana di agosto ed in particolare in uno degli appuntamenti simbolo dell'estate in appennino e pavullese: la Festa della Crescentina dove reduci da sagre o appuntamenti frazionali estivi, le località di Pavullo si riuniscono in un unico appuntamento interamente dedicato alla specialità tipica dell'appennino, dove non mancherà a parità di prodotto una vera e propria e sana competizione interna.



Quest'anno ben nove gruppi in rappresentanza di frazioni o associazioni e gruppi del territorio, schierati. Se a Palazzo Domus protagonisti i volontari di Montorsi che avranno come caratteristica anche la foglia di castagno usata un tempo tra la tigella calda e la crescentina durante la cottura, il gruppo di Gaiato (foto), sarà davanti a Caffè Zanotti. I volontari, in questo caso, con le loro magliette gialle e con 'inconfondibile simbolo distintivo del ragno, non hanno nemmeno fatto in tempo a raffreddare le cottole, dopo il successo della tra giorni della sagra di due fine settimane fa. In Piazza Battisti i riflettori si accendono sulle frazioni di Benedello e Renno dove che mostrerà anche l'antico modo di cuocere le crescentine, con le tigelle in terracotta. Versione senza glutine allo stand della Pro-Loco con stand in pieno centro spostandosi verso il caffè Speranza. Stand anche di Avis e Croce Rossa.

Ad arricchire il percorso del gusto, nel pomeriggio sono attesi i mercatini d'artigianato e i grandi spettacoli itineranti per bambini, seguiti dalle coreografie ad alto impatto scenico delle 'Fruste Infuocate' e dall'attesissimo ritorno a casa del Gruppo Folkloristico Pavullese, reduce da una serie di prestigiose trasferte all'estero.



Nella foto, alcune delle volontarie attive presso lo stand di Gaiato