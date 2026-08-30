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Pavullo in festa per le crescentine, gli stand delle frazioni 'scaldano' l'intero centro

Pavullo in festa per le crescentine, gli stand delle frazioni 'scaldano' l'intero centro

Si attende una domenica di grande partecipazione. Nove i gruppi frazionali presenti

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Il sole caldo e il cielo limpido di questa domenica 30 agosto stanno accompagnando un’affluenza importante di persone nell'ultimo fine settimana di agosto ed in particolare in uno degli appuntamenti simbolo dell'estate in appennino e pavullese: la Festa della Crescentina dove reduci da sagre o appuntamenti frazionali estivi, le località di Pavullo si riuniscono in un unico appuntamento interamente dedicato alla specialità tipica dell'appennino, dove non mancherà a parità di prodotto una vera e propria e sana competizione interna.

Quest'anno ben nove gruppi in rappresentanza di frazioni o associazioni e gruppi del territorio, schierati. Se a Palazzo Domus protagonisti i volontari di Montorsi che avranno come caratteristica anche la foglia di castagno usata un tempo tra la tigella calda e la crescentina durante la cottura, il gruppo di Gaiato (foto), sarà davanti a Caffè Zanotti. I volontari, in questo caso, con le loro magliette gialle e con 'inconfondibile simbolo distintivo del ragno, non hanno nemmeno fatto in tempo a raffreddare le cottole, dopo il successo della tra giorni della sagra di due fine settimane fa. In Piazza Battisti i riflettori si accendono sulle frazioni di Benedello e Renno dove che mostrerà anche l'antico modo di cuocere le crescentine, con le tigelle in terracotta. Versione senza glutine allo stand della Pro-Loco con stand in pieno centro spostandosi verso il caffè Speranza. Stand anche di Avis e Croce Rossa.
Ad arricchire il percorso del gusto, nel pomeriggio sono attesi i mercatini d'artigianato e i grandi spettacoli itineranti per bambini, seguiti dalle coreografie ad alto impatto scenico delle 'Fruste Infuocate' e dall'attesissimo ritorno a casa del Gruppo Folkloristico Pavullese, reduce da una serie di prestigiose trasferte all'estero.

 

Nella foto, alcune delle volontarie attive presso lo stand di Gaiato

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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