Verifiche straordinarie da parte di polizia locale e carabinieri nelle aree di sosta e nelle adiacenze dei parcheggi dei centri commerciali 'Grandemilia' e 'I Portali'.
L'operazione arriva dopo l'allontamento del 23 agosto di diversi camper, roulotte e persone non autorizzate che si erano insediate impropriamente nelle aree di parcheggio.
Oggi i parcheggi dei centri commerciali risultano completamente sgombri. 'Le attività di perlustrazione e verifica da parte proseguiranno anche nei prossimi giorni' - fanno sapere polizia e carabinieri.
'L'obiettivo non è soltanto quello di prevenire nuovi stazionamenti abusivi, ma anche di monitorare e prevenire reati predatori, quali borseggi, furti sulle auto in sosta e tentativi di truffa ai danni dei frequentatori e degli anziani intenti a fare gli acquisti'.
Parcheggi centri commerciali Coop al setaccio da carabinieri e Polizia locale
I Portali e Grand'Emilia oggetto di una verifica straordinaria contro il degrado e la prevenzione dei furti
Verifiche straordinarie da parte di polizia locale e carabinieri nelle aree di sosta e nelle adiacenze dei parcheggi dei centri commerciali 'Grandemilia' e 'I Portali'.
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