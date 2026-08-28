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Parcheggi centri commerciali Coop al setaccio da carabinieri e Polizia locale

Parcheggi centri commerciali Coop al setaccio da carabinieri e Polizia locale

I Portali e Grand'Emilia oggetto di una verifica straordinaria contro il degrado e la prevenzione dei furti

1 minuto di lettura

Verifiche straordinarie da parte di polizia locale e carabinieri nelle aree di sosta e nelle adiacenze dei parcheggi dei centri commerciali 'Grandemilia' e 'I Portali'.
L'operazione arriva dopo l'allontamento del 23 agosto di diversi camper, roulotte e persone non autorizzate che si erano insediate impropriamente nelle aree di parcheggio.
Oggi i parcheggi dei centri commerciali risultano completamente sgombri. 'Le attività di perlustrazione e verifica da parte proseguiranno anche nei prossimi giorni' - fanno sapere polizia e carabinieri.
'L'obiettivo non è soltanto quello di prevenire nuovi stazionamenti abusivi, ma anche di monitorare e prevenire reati predatori, quali borseggi, furti sulle auto in sosta e tentativi di truffa ai danni dei frequentatori e degli anziani intenti a fare gli acquisti'.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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