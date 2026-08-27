I fatti riportano al 21 agosto, quando a Novi di Modena, i carabinieri della locale Stazione dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carpi hanno arrestato, in quasi flagranza di reato, un uomo gravemente indiziato dei delitti di maltrattamenti contro i familiari e lesioni personali aggravate commessi nei confronti del coniuge convivente.
La vicenda è originata dall’intervento, a seguito di una segnalazione al 118, della pattuglia dei Carabinieri all’interno di un’abitazione. L'uomo aveva sferrato, al termine di un litigio, tre fendenti all’addome della donna utilizzando un coltello da cucina poi recuperato e sequestrato. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Carpi dove sono state refertate lesioni guaribili in giorni 15. Dalla denuncia sporta dalla donna è emersa una lunga serie di maltrattamenti in famiglia iniziati dall’anno 2021 anche con lesioni pluriaggravate.
In particolare i maltrattamenti, secondo le fonti di prova acquisite e la ipotesi accusatoria, erano attuati, anche mediante minacce di morte e brandendo oggetti domestici. Inoltre costrizioni di natura sessuale, percosse (spintoni, schiaffi, pugni in testa, lanci di oggetti); in plurime occasioni, anche mentre dormiva, stringendole il collo. In una occasione l'uomo l'avrebbe colpita con un pugno al naso, facendola sanguinare. Maltrattamenti erano culminati nell’aggressione del 21 agosto quando l'uomo si è appunto spinto a brandire un coltello da cucina con il quale colpire la donna all’addome, minacciandola gravemente dicendole che la volta successiva le avrebbe tagliato la gola. A seguito dell’udienza di convalida svoltasi il 24 agosto il Giudice per le Indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere.
Novi di Modena: accoltella la moglie, arrestato
Fendenti non mortali per la donna, vittima dell'aggressione. L'ultima di una serie di minacce e violenze che duravano da anni e accertate dai carabinieri
I fatti riportano al 21 agosto, quando a Novi di Modena, i carabinieri della locale Stazione dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carpi hanno arrestato, in quasi flagranza di reato, un uomo gravemente indiziato dei delitti di maltrattamenti contro i familiari e lesioni personali aggravate commessi nei confronti del coniuge convivente.
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