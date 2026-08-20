Nel corso del pomeriggio dello scorso 17 agosto, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo, di cui non sono state resenote né età né nazionalità, già noto e sottoposto all'obbligo di dimora nel Comune di domicilio per pregresse vicende giudiziarie, gravemente indiziato dei delitti di rapina aggravata e porto illecito di arma atta ad offendere al di fuori della propria abitazione. La vicenda si è consumata all’interno di un distributore di carburanti, ubicato in via Emilia Est, in cui l’indagato, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, aveva minacciato un automobilista con un coltello da cucina della lama di circa 20 centimetri, riuscendo ad appropriarsi dello smartphone della vittima, per poi dileguarsi a piedi. L'allarme alla Centrale Operativa ha fatto scattare l'intervento dei Carabinieri, concluso con l’immediata individuazione del rapinatore, avvenuta nelle vie limitrofe al termine di un breve inseguimento a piedi, riuscendo a bloccarlo e recuperare lo smartphone sottratto nonché l’arma da taglio. Ieri, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.
Castelfranco: rapina uomo al distributore di benzina, arrestato
In totale stato di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di stanze stupefacenti, è stato bloccato dai carabinieri dopo avere minacciato un automobilista con un coltello da cucina e sottratto lo smartphone
Nel corso del pomeriggio dello scorso 17 agosto, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo, di cui non sono state resenote né età né nazionalità, già noto e sottoposto all'obbligo di dimora nel Comune di domicilio per pregresse vicende giudiziarie, gravemente indiziato dei delitti di rapina aggravata e porto illecito di arma atta ad offendere al di fuori della propria abitazione. La vicenda si è consumata all’interno di un distributore di carburanti, ubicato in via Emilia Est, in cui l’indagato, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, aveva minacciato un automobilista con un coltello da cucina della lama di circa 20 centimetri, riuscendo ad appropriarsi dello smartphone della vittima, per poi dileguarsi a piedi. L'allarme alla Centrale Operativa ha fatto scattare l'intervento dei Carabinieri, concluso con l’immediata individuazione del rapinatore, avvenuta nelle vie limitrofe al termine di un breve inseguimento a piedi, riuscendo a bloccarlo e recuperare lo smartphone sottratto nonché l’arma da taglio. Ieri, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.
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