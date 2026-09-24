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Castelvetro, rapina un supermercato e cerca di sottrarre la pistola ai carabinieri: arrestato

Castelvetro, rapina un supermercato e cerca di sottrarre la pistola ai carabinieri: arrestato

Arrestato in flagranza un 23enne per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale

1 minuto di lettura

Nel primo pomeriggio di ieri, i carabinieri di Marano sul Panaro hanno arrestato in flagranza un 23enne per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, commessi nei confronti di un carabiniere nel corso di un intervento presso un supermercato di Castelvetro di Modena.

L’intervento dei carabinieri è avvenito intorno alle 13 su segnalazione della presenza, all’interno dell’esercizio commerciale, di una persona che aveva creato problemi in relazione al pagamento di merce prelevata dagli scaffali. L'uomo, apparentemente tranquillo, ha poi aggredito improvvisamente uno dei carabinieri tentando ripetutamente di disarmarlo e quindi di impossessarsi della pistola d’ordinanza custodita nella fondina.

Il carabiniere è riuscito a proteggere l’arma, ma l’uomo gli si è avventato contro, colpendolo all’addome e spintonandolo. Immobilizzato con l'arrivo di altri militari, questa mattina il Gip ha convalidato l’arresto ed applicato la custodia in carcere.

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