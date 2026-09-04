Medico aggredito mentre attende il treno

Un altro episodio grave ed inquietante accaduto nell'area della stazione dei treni di Modena, in pieno giorno, questa volta lungo il binario 3. Un medico reduce da un turno di notte di lavoro attende il treno interregionale per Bologna. È lì che, secondo il suo racconto, un uomo descritto come un cittadino di origine del centro africana, sui quarant’anni, alto circa un metro e ottanta, capelli e barba nera, ha iniziato a urlare senza motivo e a dirigersi verso di lui con fare minaccioso con frasi sconnesse in un inglese poco comprensibile

Il pendolare, vedendo la scena, e sentendosi minacciato mantiene la calma, utilizzando tecniche acquisite nella sua professione di medico nelle gestione di soggetti in stato di aterazione. L’uomo però ha continuato a seguirlo e ad urlare contro di lui. Non c’era stata alcuna provocazione, nessun contatto precedente, nessun gesto che potesse aver scatenato la reazione che però continuava a salire di iivello.

A un certo punto, mentre il medico si allontana girando la testa e spalle, l'uomo lo colpisce violentemente con un pugno tra la testa e il collo. Un duro colpo che il medico incassa. Riesce a rimanere in piedi e ad allontanarsi con forte dolore. La scena si è consumata davanti a un gruppo di turisti spagnoli sullo stesso binario che, secondo il racconto, non ha reagito né cercato di intervenire. “Nessuno si è mosso”, ha detto il pendolare, ancora scosso. “Non c’era gente, nessun agente, non c’era nessuno che facesse qualcosa. Una roba del genere non me la sarei mai aspettata'. L’uomo, scosso per l'accaduto, ha sporto denuncia. Le telecamere all'interno e all'esterno della stazione potrebbero aiutare a ricostruire l'accaduto e ad individuare il responsabile.

