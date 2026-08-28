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Brutale aggressione a Vignola, 28enne straniero prende a calci al volto 43enne: arrestato ed espulso

Brutale aggressione a Vignola, 28enne straniero prende a calci al volto 43enne: arrestato ed espulso

La vittima, dopo essersi allontanata dal luogo dell’aggressione, si è presentata presso il Comando della Polizia Locale a Vignola, chiedendo aiuto

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Nella tarda mattinata di sabato 22 agosto, la Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli è intervenuta a seguito di una violenta aggressione avvenuta all’interno del parco di Villa Trenti, a Vignola.

Un uomo straniero di 28 anni ha aggredito un altro frequentatore straniero 43enne del parco, colpendolo ripetutamente al volto e, dopo averlo fatto cadere a terra, continuando a colpirlo con calci anche al volto, alle braccia e alla schiena.

La vittima, dopo essersi allontanata dal luogo dell’aggressione, si è presentata presso il Comando della Polizia Locale di Via Sandro Pertini, a Vignola, chiedendo aiuto e mostrando evidenti traumi al volto. Gli agenti hanno immediatamente richiesto l’intervento del 118 e accompagnato l’uomo al Pronto soccorso dell’ospedale di Vignola.

Determinante per la ricostruzione dell’accaduto si è rivelato il sistema di videosorveglianza presente all’interno del parco. Le immagini hanno infatti consentito agli operatori di individuare il presunto autore dell’aggressione e di ricostruire con chiarezza le fasi della violenza.

Immediatamente sono iniziate le ricerche dell’autore dell’aggressione. Dopo 30 minuti circa una pattuglia della Polizia Locale ha individuato l’uomo all’interno dello stesso parco in cui era avvenuta poco prima l’aggressione. Alla vista degli agenti, l’uomo ha opposto una forte resistenza, tentando di divincolarsi e colpendo gli agenti con calci. Nel corso della colluttazione, uno degli agenti intervenuti ha riportato un trauma al ginocchio.

Una volta accompagnato presso il Comando, l’uomo, già noto per precedenti episodi nonché irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto agli accertamenti di rito e dichiarato in arresto. Lunedì, 24 agosto, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto dando il nullaosta per l’espulsione dal territorio nazionale.

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