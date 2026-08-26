Modena, autopompa dei vigili del fuoco in intervento di emergenza si schianta con un Suv: gravissimo un pompiere

Grave incidente oggi pomeriggio poco dopo le 15 all'incrocio tra viale Italia e via Corassori a Modena. Un'autopompa dei vigili del fuoco si è scontrata contro una Bmw: nello schianto il mezzo dei pompieri si è ribaltato su un fianco. A quanto pare il mezzo dei pompieri era impegnato in un intervento d'emergenza e procedeva a sirene spiegate su viale Corassori prima si svoltare in viale Italia.

Feriti tre Vigili del fuoco di 50, 53 e 33 anni. Il 33enne ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Baggiovara dove ora è ricoverato in Terapia Intensiva. Sul suv si trovava una coppia con due bambine: nessuno dei 4 occupanti dell'auto è rimasto ferito in modo serio.

Sul posto il 118 con quattro ambulanze, un'automedica e a polizia locale per i rilievi.



Le condizioni dei feriti e gli ospedali di riferimento



Pronto Soccorso Ospedale Civile di Baggiovara (3 feriti, tutti Vigili del Fuoco)

1 Vigile del Fuoco in codice rosso, ricovero in terapia intensiva prognosi riservata 33 anni.

1 Vigile del Fuoco codice verde, fratture minori probabile dimissione, 53 anni.

1 Vigile del Fuoco codice verde policontuso probabile dimissione, 50 anni.



Pronto Soccorso Ospedale Civile (4 feriti, tutti civili)

1 uomo di 33 anni codice arancione, policontusioni, probabilmente sarà dimesso

1 donna 34 anni, codice arancione, policontusioni, probabilmente sarà dimessa

1 bimba di 7 anni, codice arancione, policontusioni probabilmente sarà dimessa

1 bimba 3 anni in PS pediatrico, codice verde, policontusioni, rimane in osservazione.

