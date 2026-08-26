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Modena, 100mila euro dal Comune al giornalismo d'inchiesta 'Bella ciao': si premiano solo i giornalisti 'amici'

Modena, 100mila euro dal Comune al giornalismo d'inchiesta 'Bella ciao': si premiano solo i giornalisti 'amici'

Dovrebbe pretendere che la maggioranza degli ospiti relatori e dei temi trattati siano all’opposto politicamente del colore politico della sua maggioranza

2 minuti di lettura

Egregio direttore,

“Bella ciao” 100mila euro dei cittadini modenesi al giornalismo d’inchiesta. Nel frattempo, le tasse e le imposte locali (addizionale comunale IRPEF), sono state aumentate.

Il finanziamento diretto ad un evento organizzato da giornalisti d'inchiesta da parte di un Comune da effettuarsi nel territorio di propria competenza potrebbe creare gravi conflitti di interessi e potrebbe minare l'indipendenza della stampa e la fiducia in essa da parte dei cittadini. I cittadini potrebbero perdere fiducia nella stampa e nel giornalismo di inchiesta in genere.

I rischi principali e il conflitto di interessi: Il giornalista deve controllare l'operato del potere pubblico. Se riceve soldi da un Comune, potrà criticarlo in modo libero?


L'inchiesta potrebbe essere vista come una pubblicità o propaganda per il sistema politico che governa la città soprattutto se il gruppo dei giornalisti organizzatori e gli ospiti sono tutti o in massima parte della medesima area politica dell’amministrazione del Comune finanziatore.

Si rischia di far intendere di premiare solo i giornalisti 'amici' (dello stesso colore politico della maggioranza consiliare) e di mettere a tacere le voci critiche.

I giornalisti di inchiesta dovrebbero rifiutare soldi diretti da qualsivoglia ente pubblico questi essendo potenziale soggetto da investigare. 


Dovrebbero andarseli a cercare da privati i quali potrebbero essere anch’essi portatori di interessi ma sarebbero soltanto i loro e non quelli di una maggioranza al governo di una città.

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I soldi di finanziamento sarebbero dei privati e non dei cittadini.

Se un ente pubblico come un Comune, non ce la fa, non resiste ed a tutti i costi vuole aiutare il giornalismo di inchiesta, almeno dovrebbe usare bandi neutri, regole rigide e organismi terzi indipendenti e deve pretendere che la maggioranza degli ospiti relatori e dei temi trattati nell’intero corso dell’evento finanziato, siano all’opposto politicamente del colore politico della sua maggioranza consiliare.


Camillo Po

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