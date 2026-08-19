Modena, ciclabile liberata dai rami: anche gli angeli leggono La Pressa

Gentilissimo direttore,

tra afosi sogni di guazzalochismo, amare disamine su un'opposizione decoubertiniana che si accontenta di perdere e spietati richiami che sanno di vorticoso risveglio dal sogno di una notte di mezza estate, a Modena non sappiamo abbandonarci al riposo, nemmeno in questo caldo Ferragosto.

Si dà il caso infatti che a seguito del SOS pubblicato dal nostro concittadino Amedeo il 16 Agosto per invocare la rimozione di un albero il quale da un mese esatto sbarrava la stessa pista ciclabile che quotidianamente percorro per recarmi 'in bottega', l'ostacolo sia stato diligentemente rimosso dai tecnici di Hera - certamente non avvertiti in sogno, per restare sull'onirico - in meno di 24 ore, come la allegata fotografia scattata al crepuscolo del 17 Agosto attesta (foto sopra).

Tutto a posto? Niente affatto!

Come può il Sindaco addebitare la responsabilità del mancato controllo del proprio feudo solamente alla penuria di Forze dello Stato che Roma non gli concederebbe mai, se lui ed i suoi assessori non sono nemmeno in grado di avvedersi di un tronco che intralcia per un mese di fila la pubblica via, fino a quando l'informazione non esce sui giornali? Come occupano il loro tempo gli assessori di Massimo Mezzetti tra cui il delegato alla 'Cura e decoro della città'?

E noi dovremmo stare tranquilli in virtù della capillare copertura del territorio garantita dalle pur sparute forze comunali? Si sono accorti gli 'angeli custodi del sindaco' - da qui il titolo - che con la loro inettitudine hanno costretto il loro capo (che è il nostro sindaco) a figurare come un Capitan Fracassa qualsiasi?

Forse no, non se ne sono accorti in quanto troppo impegnati nell'allestimento della tradizionale festa del loro partito.

Però, gentile direttore, mi permetta; questi dirigenti comunali che brillano solo di luce riflessa forse una abilità ce l'hanno: della rassegna stampa, a loro non sfugge nulla, neanche una virgola.

Li immagino infatti costantemente con lo smartphone in mano, pronti raccogliere la prima lagna pubblica notificata dalla app della Pressa e a farla risolvere in tempo reale, per poi gloriarsene nella chat comunale. E chi deve vigilare, ozia. 'Annamo bene... annamo proprio bene!'

Bartolomeo Pio V.