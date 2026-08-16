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Modena, ciclabile Langer ancora invasa dai rami crollati un mese fa

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Modena, ciclabile Langer ancora invasa dai rami crollati un mese fa
Modena, ciclabile Langer ancora invasa dai rami crollati un mese fa
Modena, ciclabile Langer ancora invasa dai rami crollati un mese fa

Ai danni indotti da eventi meteo occorsi oltre un mese fa non ha fatto seguito alcun intervento di rimozione di rami e ripristino della viabilità ciclopedonale

1 minuto di lettura

Gentilissimo Direttore,

visto il successo di una recente iniziativa de La Pressa, allego qualche foto relativa alla ciclabile Langer ubicata nei pressi di Via Pagliani, Modena. Come vede (le foto sono di oggi 16 di agosto), ai danni indotti da eventi meteo occorsi oltre un mese fa non ha fatto seguito alcun intervento di rimozione di rami secchi e ripristino della viabilità ciclopedonale.

Confido che un interessamento del giornale da Lei diretto possa sensibilizzare coloro che sono preposti ad intervenire.

Grazie per l'ospitalità. 

Amedeo

Foto dell'autore

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