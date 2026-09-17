Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Via Vittorio Veneto a Modena: rifiuti in strada, degrado senza fine

Via Vittorio Veneto a Modena: rifiuti in strada, degrado senza fine

Grazie come sempre per il magnifico spettacolo

1 minuto di lettura

La foto non ha bisogno di descrizione.

Via Vittorio Veneto a Modena, rendiamoci conto.

Grazie come sempre per il magnifico spettacolo.

Alessio C.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Corri con AIL Modena, il 24 settembre torna la camminata solidale

Corri con AIL Modena, il 24 settembre torna la camminata solidale

Festa di compleanno per il Gruppo Acquisto Solidale ACLI Modena

Festa di compleanno per il Gruppo Acquisto Solidale ACLI Modena

Attentato di Modena, quando Tajani in Consiglio parlò solo dei problemi mentali di El Koudri: il video di allora

Attentato di Modena, quando Tajani in Consiglio parlò solo dei problemi mentali di El Koudri: il video di allora

Il professor Berrino ospite di Asp Ghirlandina Modena per parlare di cibo che cura

Il professor Berrino ospite di Asp Ghirlandina Modena per parlare di cibo che cura

Fuori Festival 2026: tre giorni di incontri e musica al Dopolavoro Ferroviario di Modena

Fuori Festival 2026: tre giorni di incontri e musica al Dopolavoro Ferroviario di Modena

Settimana Alzheimer: dal 19 al 27 settembre appuntamenti in tutta la provincia

Settimana Alzheimer: dal 19 al 27 settembre appuntamenti in tutta la provincia

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Lotta al cambiamento climatico: a Modena la soluzione è... abbattere gli alberi

Lotta al cambiamento climatico: a Modena la soluzione è... abbattere gli alberi

Modena, quando hanno iniziato gli amministratori a tutelare interessi dei grandi gruppi privati anziché i cittadini?

Modena, quando hanno iniziato gli amministratori a tutelare interessi dei grandi gruppi privati anziché i cittadini?

Modena, in questi quattro anni il Governo Meloni ha fatto poco o nulla per la sicurezza cittadina

Modena, in questi quattro anni il Governo Meloni ha fatto poco o nulla per la sicurezza cittadina

Modena, 100mila euro dal Comune al giornalismo d'inchiesta 'Bella ciao': si premiano solo i giornalisti 'amici'

Modena, 100mila euro dal Comune al giornalismo d'inchiesta 'Bella ciao': si premiano solo i giornalisti 'amici'

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Convegno sulla aggressività femminile, caro sindaco di Modena delegittimare l'interlocutore non è democratico

Convegno sulla aggressività femminile, caro sindaco di Modena delegittimare l'interlocutore non è democratico

Da padre separato condanno la morale censoria ai danni del convegno di Modena

Da padre separato condanno la morale censoria ai danni del convegno di Modena

Il valore umano del Dig Festival

Il valore umano del Dig Festival

Modena, ciclabile liberata dai rami: anche gli angeli leggono La Pressa

Modena, ciclabile liberata dai rami: anche gli angeli leggono La Pressa