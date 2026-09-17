Via Vittorio Veneto a Modena: rifiuti in strada, degrado senza fine

La foto non ha bisogno di descrizione.
Via Vittorio Veneto a Modena, rendiamoci conto.
Grazie come sempre per il magnifico spettacolo.
Alessio C.
La foto non ha bisogno di descrizione.
Via Vittorio Veneto a Modena, rendiamoci conto.
Grazie come sempre per il magnifico spettacolo.
Alessio C.
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