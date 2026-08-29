Modena, in questi quattro anni il Governo Meloni ha fatto poco o nulla per la sicurezza cittadina

Cortesi capigruppo in Consiglio Comunale,

Giovanni Bertoldi (Lega), Luca Negrini (Fd’I) e Piergiulio Giacobazzi (FI),

è vero, come spesso denunciate, che ci sono zone poco vivibili in città: Novi Sad, viale Crispi, Parco XXII aprile ecc. Così come è vero che nelle aree della movida la situazione non sia del tutto tranquilla, nonostante si stia sperimentando la presenza di tutor per la sicurezza pagati dagli stessi esercenti. Esiste poi, come in tante città, la presenza di piccoli gruppi organizzati di minorenni che si affrontano con violenza inaudita e talvolta depredano i loro coetanei.

Se la situazione della sicurezza risulta spesso insostenibile al Novi Sad e al XXII aprile, un po’ ovunque la microcriminalità crea diffusi timori tra i modenesi.

Quello che non riusciamo a comprendere è perché incolpiate solo il Comune di non organizzare sufficienti controlli della Polizia Locale e non ve la prendiate soprattutto con quelli che avrebbero il primario compito della sicurezza cittadina. Perché, ad esempio, non chiamate in causa il Ministro degli Interni, che trascura a tal punto la Questura di Modena da lasciare l’organico molto sottodimensionato, come riconoscono tutti gli addetti ai lavori e, sottovoce anche voi. Eppure i compiti della Questura, se non altro quelli di carattere burocratico, sono cresciuti enormemente, ad esempio per visti, permessi e passaporti per i tantissimi migranti.

Inutile che il coordinatore di F.d’I Barcaiuolo discuta col sindaco se il numero attuale degli agenti sia maggiore o minore di 40 anni fa. Ci mancherebbe fossero meno. No i fatti dimostrano che la dotazione è molto inferiore alle necessità.

Cari consiglieri non ve ne siete accorti? Siete forse ciechi?

Siamo onesti: in questi quattro anni il Governo Meloni ha fatto poco o nulla per la sicurezza cittadina. Non lo diciamo noi, è sotto gli occhi di tutti.

Non siete riusciti a farvi sentire dal vostro governo o non avete mai protestato?

C’è qualcosa di assurdo in questa situazione: la destra agita i problemi della sicurezza e ne fa un proprio cavallo di battaglia e poi gestisce i ministeri con tanta trascuratezza da non mandare nemmeno agenti a sufficienza!

Fateci capire.

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