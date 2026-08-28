Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, imprese straniere in crescita, Cina e Marocco trainano Albania trainano, ma è boom di imprenditori albanesi

Modena, imprese straniere in crescita, Cina e Marocco trainano Albania trainano, ma è boom di imprenditori albanesi

I dati al 30 giugno della Camera di Commercio di Modena. Oggi in provincia di Modena è straniero un imprenditore su otto

2 minuti di lettura

Nel secondo trimestre 2026 aumentano le attività guidate da stranieri: servizi alla persona e ristorazione in forte espansione, mentre il tessile-abbigliamento continua a perdere terreno

La nuova rilevazione del Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Modena certifica un secondo trimestre vivace per l’imprenditoria straniera. Al 30 giugno 2026 le imprese attive guidate in maggioranza da cittadini stranieri sono 9.556, in aumento del +1,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato che contrasta con l’andamento generale del tessuto imprenditoriale modenese, che nello stesso intervallo registra una flessione del -1,1%.

Nel trimestre aprile–giugno il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo: 354 nuove attività contro 194 chiusure, di cui 38 cancellazioni d’ufficio. La presenza straniera rappresenta oggi il 15,3% delle imprese provinciali, una quota superiore sia alla media regionale (14,7%) sia a quella nazionale (12%).


Le tre nazioni più rappresentate: Cina, Marocco e Albania

La classifica delle comunità imprenditoriali più numerose resta stabile ai vertici, ma con un elemento nuovo di rilievo.

Cina – 1.689 imprenditori, in lieve crescita (+0,6%).

Marocco – 1.491 posizioni, in leggero arretramento (-1,3%).

Albania – 1.287 imprenditori, con un aumento significativo (+6,9%).

Proprio l’Albania è la comunità che mostra l’ascesa più marcata: una crescita quasi sette volte superiore a quella cinese e nettamente più dinamica rispetto alle altre nazionalità.

Spazio ADV dedicata a novisad
Seguono Romania (978 imprenditori, +1,5%), Tunisia (824, +1,6%) e Pakistan, che registra un incremento particolarmente sostenuto (+9,2%).

La concentrazione è elevata: le prime cinque nazionalità rappresentano la metà degli imprenditori stranieri attivi in provincia.


Settori: servizi in espansione, tessile in crisi

Il quadro settoriale mostra dinamiche divergenti:

Manifattura: -1,1% complessivo.

Tessile-abbigliamento: -6,6%.

Metalmeccanico: +2,7%.

Edilizia: +1,9%.

Terziario:

Commercio: -5,4%.

Servizi alle persone: +11,4%.

Servizi alle imprese: +3,9%.

Alloggio e ristorazione: +1,7%.


Il dato più evidente è la crescita dei servizi alle persone, che segnano un incremento a doppia cifra, mentre il commercio continua a perdere terreno.


Le imprese individuali restano la forma dominante tra gli stranieri (68,9%), pur registrando un calo del -2% nell’ultimo anno. Crescono invece le società di capitali (+11,3%), segno di una progressiva strutturazione delle attività.

Sul fronte delle persone con cariche attive, gli imprenditori italiani diminuiscono del -1,4%, mentre quelli stranieri aumentano del +1,6%, raggiungendo il 12,4% del totale. Oggi, in provincia di Modena, un imprenditore ogni otto è straniero.


Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, Katya Ranzato nuova Dirigente delle Professioni sanitarie

Modena, Katya Ranzato nuova Dirigente delle Professioni sanitarie

Il Modena cerca il bis contro la Cremonese

Il Modena cerca il bis contro la Cremonese

Tra il mito dell'inchiesta e la realtà dei fatti: la mia storia con Report e Sigfrido Ranucci

Tra il mito dell'inchiesta e la realtà dei fatti: la mia storia con Report e Sigfrido Ranucci

Dilettanti, amichevoli: Maranello già in palla, 4-0 al Colombaro

Dilettanti, amichevoli: Maranello già in palla, 4-0 al Colombaro

Follia in strada Sant'Anna: uomo in escandescenza e sanguinante scuote il rione

Follia in strada Sant'Anna: uomo in escandescenza e sanguinante scuote il rione

Cortocircuito Dig a Modena, il festival finanziato dal Comune ospita la Albanese che restituì la moneta della città

Cortocircuito Dig a Modena, il festival finanziato dal Comune ospita la Albanese che restituì la moneta della città

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti 'Modena, sparito un miliardo dai conti correnti delle famiglie'

'Modena, sparito un miliardo dai conti correnti delle famiglie'

'Dopo l'automotive e il biomedicale ora rischia il settore ceramico: Modena non se lo può permettere'

'Dopo l'automotive e il biomedicale ora rischia il settore ceramico: Modena non se lo può permettere'

Da Ferrari a Tether, cambia la geografia della ricchezza: il modenese più ricco vale 7,9 miliardi, Devasini 89

Da Ferrari a Tether, cambia la geografia della ricchezza: il modenese più ricco vale 7,9 miliardi, Devasini 89

Stampa e sistema Modena, così Fondazione e Carimonte si sono comprati una fetta della Gazzetta

Stampa e sistema Modena, così Fondazione e Carimonte si sono comprati una fetta della Gazzetta

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Stampa e Sistema Modena: Trombone, capo di Coop Alleanza ed ex presidente Carimonte, entra nel Cda dell'editore del Resto del Carlino

Stampa e Sistema Modena: Trombone, capo di Coop Alleanza ed ex presidente Carimonte, entra nel Cda dell'editore del Resto del Carlino

Fondazione di Modena, altri 2 milioni nell'editoria: è socia direttamente de La Stampa Sae

Fondazione di Modena, altri 2 milioni nell'editoria: è socia direttamente de La Stampa Sae

Carimonte-Sae, parlano i bilanci: 2,5 milioni investiti nella società editoriale, ma la partecipazione vale il 20% in meno

Carimonte-Sae, parlano i bilanci: 2,5 milioni investiti nella società editoriale, ma la partecipazione vale il 20% in meno

'Contrasto evasione fiscale: in provincia di Modena i Comuni recuperano solo le briciole'

'Contrasto evasione fiscale: in provincia di Modena i Comuni recuperano solo le briciole'