Modena, Katya Ranzato nuova Dirigente delle Professioni sanitarie

Il Dipartimento interaziendale di Emergenza-Urgenza di Modena ha una nuova Dirigente delle Professioni Sanitarie. È Katya Ranzato, infermiera con oltre trent’anni di esperienza professionale, nominata nei giorni scorsi a conclusione della procedura concorsuale: ha preso servizio lunedì 17 agosto.

Ranzato, attuale Presidente del Consiglio Direttivo dell’Italian Resuscitation Council (IRC) per il mandato 2025-2027, ha costruito il proprio percorso prevalentemente nell’ambito dell’emergenza-urgenza, della terapia intensiva, del soccorso sanitario territoriale e della gestione del trauma maggiore. Nel corso della sua carriera ha lavorato in diverse realtà ospedaliere lombarde, tra cui l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, dove ha ricoperto ruoli clinici, organizzativi e formativi.

Dopo la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, ha conseguito due Master di II livello in Economia e Management della Sanità, e in Risk Management e Total Quality Management, e uno in Management infermieristico per le funzioni di coordinamento.

La sua esperienza professionale comprende l’attività nel 118 e nel soccorso sanitario avanzato, anche come operatrice di Centrale 118, infermiera del soccorso territoriale ed elisoccorritrice, oltre all’attività in Pronto Soccorso e nelle aree di terapia intensiva e alta intensità assistenziale.

Ha maturato inoltre esperienza nella gestione dei pazienti critici e nell’emergenza Covid-19.

Particolarmente significativo è il percorso sviluppato nel campo della formazione all’emergenza e alla rianimazione: Ranzato è stata responsabile scientifica, direttrice e istruttrice di numerosi corsi di rianimazione cardiopolmonare, dedicati alla gestione del paziente critico, alla rianimazione e al trauma. Ha inoltre svolto attività di docenza e tutoraggio in diversi percorsi universitari e di alta formazione.

Nel corso degli anni ha ricoperto incarichi di responsabilità nell'organizzazione della formazione sanitaria, tra cui quello di Responsabile del Centro di Formazione dell’Italian Resuscitation Council (IRC) Critical Care dell’ASST Niguarda e di altri centri di formazione IRC, di cui come già sottolineato è Presidente del Consiglio Direttivo per il mandato 2025-2027. È stata inoltre referente della formazione nell’ambito dell’emergenza-urgenza territoriale presso l’AAT (Articolazioni Aziendali Territoriali) Milano di AREU Lombardia. Dal luglio 2025 ha ricoperto l’incarico di infermiera con funzione nell’ambito della formazione presso la Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Accanto all’attività professionale, ha sviluppato un importante percorso scientifico e istituzionale. È stata membro di gruppi di lavoro dell’Istituto Superiore di Sanità per la definizione di linee guida sul trauma maggiore e sull’arresto cardiaco ed è autrice e coautrice di pubblicazioni scientifiche dedicate in particolare al trauma, alla rianimazione e all’assistenza infermieristica.

'Con la nomina di Katya

Ranzato – affermano i Direttori generali Mattia Altini (Ausl) e Luca Baldino (Aou) –, il Dipartimento interaziendale di Emergenza-Urgenza di Modena si arricchisce di un profilo che unisce esperienza sul campo, competenze organizzative e gestionali, formazione specialistica e attività scientifica, con una particolare expertise nell’emergenza-urgenza, nella gestione del trauma maggiore e nella rianimazione cardiopolmonare. Si tratta di competenze preziose per un servizio strategico come il 118, che richiede professionalità, capacità di coordinamento e una costante attenzione alla qualità dell’assistenza'.