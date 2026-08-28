Il Modena cerca il bis contro la Cremonese

Sarà una partita di incroci di ex: Bonato ha lavorato a Cremona, così come Azzi, e come il cigno De Luca, a Modena la scorsa stagione, ma le attenzioni saranno tutte per l’ex capitano gialloblù Fabio Gerli, alla sua prima volta da avversario del Modena dopo
Il Modena ha giocato allo Zini in 29 occasioni; nei precedenti ci sono 13 vittorie della Cremonese, 8 pareggi, 8 vittorie del Modena; i gialli non vincono a Cremona dal 17 marzo 2006, campionato di serie B, finì 1 a 0 con rete di Graffiedi; l’ultimo precedente risale invece al 26 gennaio 2025, finì con un pareggio per 2 a 2.
Per la gara odierna, Galloppa sconta le solite assenze degli infortunati Laidani, Manquant, e Sersanti, ai quali si aggiunge Stenio Zanetti che non figura tra i convocati per un acciacco accusato nell’ultimo allenamento; rientrano invece Ronco, Adorni, e Olzer che ha scontato il turno di squalifica. Per la formazione, davanti a Chichizola, probabile linea a tre con Tonoli, uno tra Nador e Adorni, e Nieling; a centrocampo, possibile debutto di Azzi a sinistra con Zampano a destra, il sacrificato sarebbe Imputato; al centro pare sicuro Brugman e uno tra Bianco e Santoro. In attacco i dubbi maggiori; le scelte sono tra Ambrosino punta centrale, con Caso e Olzer a sostegno, oppure ancora Mendes attaccante di riferimento, con Ambrosino e Caso e Olzer alle sue spalle, qualora Galloppa scelga di attaccare
Arbitra la partita Antonio Rapuano della sezione di Rimini, con il quale il Modena ha 3 precedenti, con 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta: sono invece sei i precedenti della Cremonese, con 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.
Calcio di inizio alle ore 20.30 allo stadio Zini di Cremona, davanti a 1103 tifosi gialloblù che uniti nel nome di Modena saranno pronti a sostenere il volo del canarino.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc