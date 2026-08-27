Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Addio all'artista giapponese Yayoi Kusama: il ricordo di Modena

Addio all'artista giapponese Yayoi Kusama: il ricordo di Modena

Realizzò a Modena nel 2006, con la Galleria civica diretta da Angela Vettese, la sua prima mostra personale in Italia, Metamorfosi

2 minuti di lettura

Fondazione Ago ricorda l'artista giapponese Yayoi Kusama, scomparsa all'età di 97 anni. Realizzò a Modena nel 2006, con la Galleria civica diretta da Angela Vettese, la sua prima mostra personale in Italia, “Metamorfosi”, nell'ambito del Festivalfilosofia sull’Umanità.

La mostra, curata dalla stessa Vettese insieme a Milovan Farronato, era stata allestita alla Palazzina dei Giardini ducali con quadri, sculture e installazioni, tra cui i caratteristici ambienti con gli oggetti ricoperti di migliaia di puntini rossi, come nelle “Dots Obsession”.

Nel catalogo Angela Vettese ripercorreva il percorso artistico di Yayoi Kusama, oggi considerata tra i più importanti artisti contemporanei del Giappone, sottolineando come fosse “una straordinaria anticipatrice del nostro tempo, quasi una visionaria”.

'Yayoi Kusama – aggiunge oggi Vettese, componente del cda di Fondazione Ago - ci lascia un mucchio di fiori, di specchi, di ambienti in cui perdersi come in un luna park: da anziana, nel suo rifugio in Giappone dove viveva a stretto contatto con l’equipe psichiatrica che la seguiva, produsse giochi visivi formidabili e allegri. Ma nella sua gioventù insegnò a molti, a New York, cosa significava sfilare nudi sul ponte di Brooklyn per protestare contro la guerra del Vietnam, cucire a mano centinaia di peni di stoffa per ricoprirci un divano

Spazio ADV dedicata a novisad
e farcisi fotografare nuda (ma con scarpette sexy) a testimoniare contraddizioni, difficoltà e conquiste del femminismo; e ancora luoghi resi disorientanti dal ricorrere dei dots, dei pois, della ripetizione come forma di confusione percettiva. La dipendenza dall’iper-stimolazione è poi diventata un tema così attuale che ancora ci dibattiamo nel suo magma. Dalle vicende esistenziali a quelle della tecnologia e del mondo globalizzato, emerge nel suo lavoro ben di più di uno show di suoni e luci. Sono fierissima – conclude Vettese - di avere curato presso la Gallleria Civica di Modena, quando la dirigevo, la sua prima mostra museale in Italia'-

Nella foto una immagine della mostra del 2006 a Modena, foto di Valerio Rebecchi

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, senza fissa dimora aggredisce passante con calci e pugni e lo rapina della collana e del cellulare

Modena, senza fissa dimora aggredisce passante con calci e pugni e lo rapina della collana e del cellulare

Stampa e Sistema Modena: Trombone, capo di Coop Alleanza ed ex presidente Carimonte, entra nel Cda dell'editore del Resto del Carlino

Stampa e Sistema Modena: Trombone, capo di Coop Alleanza ed ex presidente Carimonte, entra nel Cda dell'editore del Resto del Carlino

Modena, autopompa dei vigili del fuoco in intervento di emergenza si schianta con un Suv: gravissimo un pompiere

Modena, autopompa dei vigili del fuoco in intervento di emergenza si schianta con un Suv: gravissimo un pompiere

'Insicurezza e degrado, Modena continua a peggiorare'

'Insicurezza e degrado, Modena continua a peggiorare'

Povertà, 80.000 euro l'anno del Comune ai progetti Charitas: la crisi di chi accoglie

Povertà, 80.000 euro l'anno del Comune ai progetti Charitas: la crisi di chi accoglie

Modena, lite tra automobilisti in tangenziale: lo minaccia con una pistola

Modena, lite tra automobilisti in tangenziale: lo minaccia con una pistola

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Pavullo, a Montecuccolo oggi il presidente della Provincia ha incontrato... Napoleone

Pavullo, a Montecuccolo oggi il presidente della Provincia ha incontrato... Napoleone

Modena, online oltre 30mila fotografie storiche del Fondo Panini

Modena, online oltre 30mila fotografie storiche del Fondo Panini

Guccini è morto e qualcosa è finito

Guccini è morto e qualcosa è finito

Odissea di Nolan, il ritorno di Ulisse a Itaca è il ritorno a un mondo nel quale il Senso è possibile

Odissea di Nolan, il ritorno di Ulisse a Itaca è il ritorno a un mondo nel quale il Senso è possibile

Articoli Recenti Note di passaggio: a Spilamberto il piano Alessio Löwenthal

Note di passaggio: a Spilamberto il piano Alessio Löwenthal

Ago Modena, il prof Igor Sotgiu fa lezione di felicità

Ago Modena, il prof Igor Sotgiu fa lezione di felicità

Sestola, si è chiuso ieri sera il tradizionale ciclo di incontri sul narrare promossi da Sandro Pipino

Sestola, si è chiuso ieri sera il tradizionale ciclo di incontri sul narrare promossi da Sandro Pipino

Cartoline dal Museo: si chiude con Borso d’Este al Palazzo dei Musei

Cartoline dal Museo: si chiude con Borso d’Este al Palazzo dei Musei