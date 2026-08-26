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Modena, lite tra automobilisti in tangenziale: lo minaccia con una pistola

Modena, lite tra automobilisti in tangenziale: lo minaccia con una pistola

Recuperata dai carabinieri una pistola giocattolo, dotata di tappo rosso, ritenuta compatibile con l'arma utilizzata durante la vicenda

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Un diverbio per questioni di viabilità lungo l'arteria della tangenziale modenese si è trasformato in un grave episodio di intimidazione.

Un giovane poco più che diciottenne, mentre si trovava alla guida della propria utilitaria, ha subìto il repentino affiancamento da parte del conducente di un SUV di grossa cilindrata, a seguito di una manovra di sorpasso.

Dal finestrino del veicolo sopraggiunto, l’indagato ha brandito una pistola indirizzandola verso il ragazzo, per poi accelerare bruscamente e dileguarsi nel traffico: la vittima si è subito rivolta ai Carabinieri della Stazione del proprio comune di residenza per sporgere formale denuncia, permettendo l'immediato avvio delle indagini.

I tempestivi accertamenti investigativi condotti dai militari dell'Arma hanno consentito di risalire prontamente all'identità del presunto autore, già noto alle forze dell'ordine, nei cui confronti la Procura della Repubblica di Modena ha emesso un decreto di perquisizione locale.

Il provvedimento, eseguito ieri dai Carabinieri della Stazione di Modena Viale Tassoni nell'abitazione del sospettato, ha confermato le ipotesi investigative: all'interno del domicilio, è stata rinvenuta una pistola giocattolo, dotata di tappo rosso, ritenuta compatibile con l'arma utilizzata durante la vicenda e, la prosecuzione dell’attività di polizia giudiziaria, ha permesse di rinvenire anche 10 grammi di cocaina, nonché vario materiale da taglio idoneo al confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale in attesa delle prescritte analisi di laboratorio sul grado di purezza della droga, mentre l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per i reati di minaccia, detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo.

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