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Serie D: Cittadella, ufficiale il colpo Defrel

Serie D: Cittadella, ufficiale il colpo Defrel

'Scegliere la Cittadella Modena dopo una carriera spesa ai massimi livelli testimonia la volontà del giocatore di sposare una sfida nuova e ambiziosa'

1 minuto di lettura

'La società Cittadella Modena è lieta di annunciare, con grande soddisfazione, un innesto di grandissima caratura per il proprio reparto offensivo. Attaccante, classe 1991, Grégoire Defrel porta in biancoblù esperienza, qualità e un curriculum di assoluto prestigio. L’arrivo di Defrel rappresenta un evento di grandissima portata per il nostro club e per l’intero campionato di Serie D'. Così il Cittadella ufficializza l'arrivo di Defrel, un approdo del quale avevamo già dato conto.

'Il calciatore, protagonista per anni ai vertici del calcio nazionale, approda alla Cittadella Modena portando con sé un curriculum di straordinaria importanza: 509 presenze nel calcio professionistico, tra prime squadre e settore giovanile, impreziosite da 81 gol e 47 assist, collezionate anche in Serie A e Serie B con piazze di primissimo piano come Sassuolo, Modena, Roma, Sampdoria, Cesena e Parma. Scegliere la Cittadella Modena dopo una carriera spesa ai massimi livelli testimonia la volontà del giocatore di sposare una sfida nuova, ambiziosa e stimolante. Le sue indubbie qualità tecniche, la velocità d’esecuzione e la grande esperienza saranno fondamentali per trascinare il gruppo verso gli obiettivi stagionali prefissati. Grégoire Defrel si allena con i nuovi compagni dall’inizio della preparazione e sarà quindi già a disposizione dello Staff Tecnico a partire dalla prima partita ufficiale di Coppa Italia' - chiude la nota.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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