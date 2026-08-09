Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

MotoGP: Raul Fernandez vince a Silverstone, Martin e Bezzecchi sul podio

MotoGP: Raul Fernandez vince a Silverstone, Martin e Bezzecchi sul podio

Lo spagnolo riscatta la caduta nella Sprint Race e domina dal primo all’ultimo giro, precedendo al traguardo il leader della classifica piloti Jorge Martin

1 minuto di lettura

Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) vince il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo riscatta la caduta nella Sprint Race e domina dal primo all’ultimo giro, precedendo al traguardo il leader della classifica piloti Jorge Martin (Aprilia). Completa il podio uno stoico Marco Bezzecchi (Aprilia), terzo nonostante una condizione fisica tutt’altro che ottimale. Quarto Alex Marquez (Ducati Gresini) su Pedro Acosta (Ktm), bravo a difendersi all’ultimo giro dagli attacchi di Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Si chiude un weekend difficilissimo per le Ducati ufficiali: caduta per Francesco Bagnaia, mentre Marc Marquez è solamente settimo a quasi dieci secondi dalla vetta.

Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Moto GP: Marquez vince la Sprint

Moto GP: Marquez vince la Sprint

MotoGp, ad Assen vince Ogura davanti a Fernandez: brutta caduta per Bezzecchi

MotoGp, ad Assen vince Ogura davanti a Fernandez: brutta caduta per Bezzecchi

MotoGP: Fernandez vince la Sprint

MotoGP: Fernandez vince la Sprint

MotoGp, Marc Marquez vince a Brno davanti a Ogura, terzo Bagnaia

MotoGp, Marc Marquez vince a Brno davanti a Ogura, terzo Bagnaia

MotoGp, a Brno Ogura conquista la pole e Bagnaia vince la sprint

MotoGp, a Brno Ogura conquista la pole e Bagnaia vince la sprint

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti F1, Norris in pole a Budapest: Leclerc secondo, Hamilton quinto

F1, Norris in pole a Budapest: Leclerc secondo, Hamilton quinto

Formula 1, Norris vince in Ungheria davanti a Verstappen e Antonelli. Male le due Ferrari

Formula 1, Norris vince in Ungheria davanti a Verstappen e Antonelli. Male le due Ferrari

Antonelli conquista ancora la pole in Belgio davanti a Verstappen

Antonelli conquista ancora la pole in Belgio davanti a Verstappen

Formula 1: Antonelli vince in Belgio davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton quarto

Formula 1: Antonelli vince in Belgio davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton quarto

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Terza: la Fonda Pavullese per il riscatto

Terza: la Fonda Pavullese per il riscatto

Infortunio per Sersanti, sospesa l'amichevole con il Vis Pesaro

Infortunio per Sersanti, sospesa l'amichevole con il Vis Pesaro

Nuoto di fondo, Italia d’argento con Paltrinieri nella staffetta mista agli Europei di Parigi

Nuoto di fondo, Italia d’argento con Paltrinieri nella staffetta mista agli Europei di Parigi

Prima categoria, il Rivara punta ai playoff

Prima categoria, il Rivara punta ai playoff