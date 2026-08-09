Terza: la Fonda Pavullese per il riscatto

Dopo un campionato deludente, la Fonda Pavullese cerca il riscatto.
Lo staff. Presidente Tazzioli Giuseppe, vicepresidente Amadori Monica, segretario Ballocchi Matteo, ds Ballocchi Matteo, dg Rizza Giulia, dt Croci Andrea, team manager Schiappa Mattia; allenatore Ferrari Stefano (c), viceallenatore Venturelli Enea, accompagnatore ufficiale Ruggeri Mirco.
La rosa.
Portieri: Castiglia Luca (‘03), Khalifi Ihab (‘06).
Difensori: Colucci Francesco (‘02), Campolongo Giovanni (‘97, Pavullo), Hajli Reda (‘01), Toni Marco (‘98), Benduci Manuel (‘06, Pavullo), Masoch Alessio (‘07), Benduci Mirko (‘03), Rossi Riccardo (‘07), Ballotti Paolo (‘06, Lama 80).
Centrocampisti: Esposito Ciro (‘95), Rovinalti Simone (‘91), Gjikolai Andrea (‘06, Pavullo), Caselli Alessio (‘04, Inattivo), Bortolini Nicola (‘03), Mislimi Ardian (‘02, inattivo), Orsini Francesco (‘00), Caballero Mathias (‘05 Serramazzoni), Pinotti Nicolas (‘05).
Attaccanti: Basmakh Imad (‘89, Pavullo), Belefquih Kamal (‘06), Monterastelli Mirko (‘91), Noureddine Menni (‘96, Fox Junior Serramazzoni), Serri Davide (‘04, inattivo), Serri Nicolò (‘06, Pavullo FCF), Yatazil Farouk (‘03), Fini Emanuele (‘04).
Matteo Pierotti