La notizia dalla sede del Modena FC è arrivata nel pomeriggio. Accordo per il prolungamento del contratto di Alessandro Sersanti, che resterà legato ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione.
Arrivato a Modena un anno fa dalla Juventus, il centrocampista classe 2002 si è ritagliato fin da subito un ruolo importante nello scacchiere gialloblù, dentro e fuori dal campo. Nonostante qualche problema fisico che ne ha condizionato la seconda parte di stagione, nella sua prima annata in maglia canarina ha collezionato 23 presenze, 2 gol e 2 assist. Entrambe le reti, di pregevole fattura e decisive, sono arrivate al Braglia contro Pescara e Mantova.
Al termine del ritiro di Mezzana, Sersanti è stato protagonista di uno sfortunato infortunio nell’amichevole contro la Vis Pesaro dell’8 agosto. Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.
Dopo una serie di consulti specialistici e in accordo con lo staff medico del Club, è stato programmato per martedì 25 agosto, l’intervento chirurgico. L’operazione sarà eseguita a Milano dal dottor Panzeri, presso la Casa di Cura La Madonnina.
Nella foto, Alessandro Sersanti
Modena Calcio, prolungato al 2029 il contratto di Sersanti
Il giocatore, infortunato in una amichevole a termine del ritiro, sarà operato a Milano domani
La notizia dalla sede del Modena FC è arrivata nel pomeriggio. Accordo per il prolungamento del contratto di Alessandro Sersanti, che resterà legato ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione.
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