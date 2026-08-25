Minaccia con pistola la ex e il figlio di lei: arrestato

I fatti, descritti dalla Procura di Modena riportano al 22 agosto scorso, quando la Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un uomo di 48 anni per il reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna e del di lei figlio.

Intorno alle ore 15.00, le due pattuglie della Squadra Volante erano intervenute presso l’abitazione della donna, a Modena, allertate dalla stessa tramite linea di emergenza 112 NUE. L’uomo, che da anni non conviveva più con la parte offesa, si era presentato a casa della donna con la scusa di vedere il figlio, ma una volta entrato nell’abitazione, l’aveva minacciata puntandole contro una pistola con un’impugnatura di colore marrone, per poi rivolgersi con le stesse modalità nei confronti dell’altro figlio della persona offesa. All’arrivo dei poliziotti, il 48enne - che si trovava ancora sul pianerottolo davanti alla porta d’ingresso – in stato di forte agitazione, incurante della presenza delle forze dell’ordine, aveva continuato a minacciare di morte la donna ed il di lei figlio. Subito bloccato dai poliziotti l’uomo è stato sottoposto a perquisizione, estesa alla sua auto, parcheggiata nel cortile condominiale. All’interno gli agenti hanno rinvenuta e sequestrata una pistola riproduzione di arma vera, completa di caricatore senza munizioni, priva di tappo rosso, con impugnatura marrone. L’indagato era stato già ripetutamente condannato con sentenze irrevocabili anche per delitto della stessa indole. Oggi all’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare detentiva degli arresti domiciliari in altra provincia.

