Orrore a Maranello, violenta la moglie davanti ai figli minori: arrestato 57enne

Gravissimo episodio di violenza sessuale a Maranello.

La scorsa notte i carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo di 57 anni per violenza sessuale aggravata e lesioni aggravate nei confronti del coniuge convivente.

I carabinieri giunti sul posto hanno infatti ricostruito una grave situazione di violenza che si sarebbe verificata poco prima, alla presenza dei figli minori della coppia.

L’uomo è stato arrestato e portato in carcere a Modena. Oggi, in sede di udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, ha convalidato l’arresto, disponendo per il 57enne la custodia cautelare in carcere.