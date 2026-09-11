Modena, schianto frontale tra due auto: grave un conducente, elisoccorso sul posto

Questa mattina, intorno alle 10.20, i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti d’urgenza in via Emilia Ovest a causa di un grave incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture in uno scontro frontale. La squadra dei Vigili del Fuoco giunta sul posto ha lavorato per liberare uno dei conducenti, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo della propria vettura. Contestualmente, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'intera area interessata dal sinistro per prevenire ulteriori rischi.
Due le persone ferite, entrambe affidate immediatamente alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul luogo dell'evento con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso per la gestione del quadro clinico più critico. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per eseguire i rilievi di legge e gestire il traffico nella zona.