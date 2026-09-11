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Modena, schianto frontale tra due auto: grave un conducente, elisoccorso sul posto

Modena, schianto frontale tra due auto: grave un conducente, elisoccorso sul posto

Via Emilia Ovest: grave incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture in uno scontro frontale

1 minuto di lettura

Questa mattina, intorno alle 10.20, i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti d’urgenza in via Emilia Ovest a causa di un grave incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture in uno scontro frontale. ​La squadra dei Vigili del Fuoco giunta sul posto ha lavorato per liberare uno dei conducenti, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo della propria vettura. Contestualmente, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'intera area interessata dal sinistro per prevenire ulteriori rischi.

​Due le persone ferite, entrambe affidate immediatamente alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul luogo dell'evento con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso per la gestione del quadro clinico più critico. ​Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per eseguire i rilievi di legge e gestire il traffico nella zona.

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