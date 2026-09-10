Intorno alle due della notte appena trascorsa, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modena è intervenuta d'urgenza tra Corso Canalgrande e via dei Gallucci a seguito di segnalazioni per un violento scontro in strada.
Giunti sul posto, i militari hanno individuato un gruppo di passanti intento a trattenere un diciannovenne in forte stato di agitazione e visibilmente alterato dall'assunzione di sostanze. Il giovane ha iniziato a rivolgere minacce sia ai presenti che alle forze dell'ordine. I Carabinieri lo hanno subito bloccato e perquisito, trovandogli all'interno della tasca dei pantaloni un tirapugni, immediatamente posto sotto sequestro.
Nonostante i tentativi di riportare la calma, il ragazzo ha continuato a insultare e provocare i militari, opponendo una ferma resistenza fisica con spintoni, colpi all'auto di servizio e tentativi di aggressione. Sul posto è giunto in ausilio anche un equipaggio della Squadra Volanti della Questura, permettendo di mettere in sicurezza l'area e tutelare l’incolumità dei presenti.
Condotto presso gli uffici del Comando dell’Arma, il diciannovenne ha mantenuto un atteggiamento ostile fino all'arrivo dei genitori, ai quali è stato poi affidato. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.
Rissa nella notte in via Gallucci: denunciato diciannovenne
In tasca aveva un tirapugni e si è opposto ai Carabinieri intervenuti sul posto alle 2 della notte. Libero, è stato recuperato dai genitori in Caserma
Intorno alle due della notte appena trascorsa, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modena è intervenuta d'urgenza tra Corso Canalgrande e via dei Gallucci a seguito di segnalazioni per un violento scontro in strada.
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