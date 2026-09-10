Zona rossa in via Gallucci, Zanca attacca: 'Una forzatura, i dati non la giustificano'

L’assessore ha illustrato i dati raccolti dalla Polizia Locale sulle richieste di intervento dei cittadini nella zona di via Gallucci, confrontando il periodo 1 giugno – 30 agosto 2025 con lo stesso arco temporale del 2026. 'Nel 2025 le chiamate erano state 79, mentre nel 2026 sono scese a 23'. Un calo superiore al 70%, che Zanca rivendica come risultato delle politiche condivise con commercianti, associazioni e residenti: regolamenti più stringenti, revisione delle penalizzazioni, lavoro capillare sugli orari e sulla gestione dei dehors.
Zanca aggiunge che, secondo informazioni informali ricevute, anche i dati della Questura confermerebbero un quadro tranquillo: nell’arco di sei mesi gli interventi della forza pubblica sarebbero stati meno di uno al mese. 'Per questo la zona rossa risulta una forzatura: i dati che abbiamo dicono altro', afferma l’assessore, che sottolinea come l’amministrazione abbia già affrontato il punto più critico della movida con interventi strutturali e regolamentari. Tra questi, la nuova illuminazione pubblica prevista per piazza San Francesco, Corso Vittorio Emanuele e l’intero centro storico, finanziata attraverso fondi regionali e progetti dedicati.
Zanca chiarisce che la sua non è una critica ideologica, ma una valutazione di merito: 'Se la zona rossa è una forma di garanzia ulteriore, bene. Ma se significa mandare i carri armati, non sta in piedi. Non sta in piedi perché i dati dicono altro'. La divergenza con il sindaco, che aveva difeso la misura e della necessità di un presidio più forte nel centro storico, apre un fronte politico evidente.
Da un lato la Prefettura e il sindaco, favorevoli alla zona rossa; dall’altro il PD e Zanca.