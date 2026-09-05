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Controlli notturni nei locali: violazioni su somministrazione di alcol e musica

Controlli notturni nei locali: violazioni su somministrazione di alcol e musica

L'operazione della Polizia locale nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre. Sei i pubblici esercizi sanzionati, anche per occupazione di suolo abusiva

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Nel corso della notte tra il 4 e il 5 settembre, la Polizia locale di Modena ha svolto un servizio mirato di controllo della sicurezza urbana e della vita notturna della città. I controlli hanno interessato diversi aspetti legati al rispetto della somministrazione di alcool, rispetto delle autorizzazioni, orari consentiti, delle disposizioni sulla diffusione musicale e sull'occupazione del suolo pubblico. Gli agenti hanno segnalato in tutto sei esercizi commerciali.
Nel dettaglio, gli operatori hanno riscontrato in via Fusco, a notte inoltrata, la somministrazione di alcol oltre l'orario consentito. In strada Morane la diffusione di musica in un locale già sottoposto a un provvedimento di divieto alla diffusione musicale. In piazza Pomposa, hanno riscontrato una occupazione abusiva di suolo. In un locale di via Gallucci sono state riscontrate violazioni sia per occupazione abusiva di suolo che in materia di igiene. La segnalazione sarà quindi trasmessa all'Ausl per gli accertamenti di competenza. Sempre in via Gallucci, è stata rilevata la presenza di tavolini e sedie sul marciapiede non autorizzate da parte di un altro esercizio. E ancora, per un locale in via Giardini è scattata una sanzione perché veniva riprodotta musica attraverso un impianto non piombato oltre l'orario consentito.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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