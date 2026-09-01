Polizia locale di Modena, assunti 9 nuovi agenti e il cane Lotus

Dieci nuovi agenti, di cui uno a quattro zampe, entrano in servizio da oggi, martedì 1 settembre, al Comando della Polizia locale di Modena.

I nuovi operatori sono stati presentati questa mattina negli spazi del Comando di via Galilei alla presenza del sindaco Massimo Mezzetti, dell’assessora a Polizia locale e Sicurezza urbana integrata Alessandra Camporota e del comandante della Polizia locale Alberto Sola.

'Diamo il benvenuto ai nostri nuovi agenti, con un pensiero particolare a quello a quattro zampe, che rafforzano il nostro corpo di Polizia locale impegnato tutti i giorni, ventiquattro ore su ventiquattro in numerosi e gravosi compiti -, le parole del sindaco Massimo Mezzetti -. A tutti loro vorrei dire che troveranno una struttura estremamente dinamica e che, allo stesso tempo, richiede un grande impegno. I bisogni della città cambiano, si evolvono e il ruolo della Polizia locale segue questa trasformazione; per questo motivo abbiamo deciso di assumere nuovo personale e riteniamo questa un'azione assolutamente strategica per la nostra amministrazione. Ringrazio l'assessora Alessandra Camporota e il comandante Alberto Sola per il lavoro fatto che ci ha consentito di arrivare a questo rafforzamento della Polizia locale di Modena che prosegue e non si esaurisce con queste nuove assunzioni', ha concluso

il sindaco.

Nove agenti si aggiungono quindi ai primi quattro entrati in servizio il 20 luglio scorso a seguito del concorso per istruttore di Polizia locale bandito a inizio anno e che prevede l’inserimento di oltre venti operatori tra settembre e novembre, a cui si aggiungeranno le ulteriori assunzioni necessarie a raggiungere il pieno organico entro fine anno. Il nuovo personale è distribuito fra le unità operative per i servizi esterni a tutela della cittadinanza. Quanto al concorso, non si è limitato alle sole prove teoriche e pratiche, ma ha previsto severi test psicoattitudinali e prove fisiche selettive, svolti in stretta collaborazione con la Scuola interregionale di Polizia locale.

In merito ai tempi di inserimento dei nuovi agenti, 'procedere ad assunzioni scaglionate ci consente un inserimento graduale dei nuovi assunti, che devono essere affiancati e accompagnati singolarmente da pattuglie esperte prima di raggiungere la piena operatività sulla strada”, ha spiegato Alessandra Camporota, assessora a Polizia locale e Sicurezza urbana integrata. “L’impegno sul fronte del rafforzamento dell'organico è concreto e sta seguendo un iter rigoroso e, soprattutto, finalizzato alla massima tutela degli agenti stessi', le sue parole.

Per quanto riguarda il decimo collega, si tratta del pastore tedesco grigione di poco più di due anni Lotus, che entra ufficialmente a far parte del Comando della Polizia locale di Modena aggiungendosi a Pit, pastore belga malinois in servizio dal 2020.

È stata infatti approvata con una delibera di Giunta l’acquisizione di un’ulteriore Unità cinofila composta dall'animale addestrato e da un veicolo di servizio, un Toyota Proace City allestito ad uso esclusivo di Polizia e dotato dei sistemi di sicurezza necessari per il trasporto del cane. Il veicolo e il cane entrano quindi a far parte del patrimonio dei beni mobili del Comune di Modena per l’anno 2026, assegnati al Comando della Polizia locale. Le unità cinofile vengono impiegate in affiancamento al personale delle varie unità operative nelle attività di controllo del territorio e di ricerca con particolare attenzione ai parchi cittadini, presso gli istituti scolastici, nelle zone rosse, presso la stazione ferroviaria e delle autocorriere, presso istituti di accoglienza, nello sgombero di stabili occupati abusivamente o insediamenti non autorizzati. Inoltre, svolgono attività didattica e dimostrativa rivolta alla prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti.