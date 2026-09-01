Autunno caldo per i prezzi: +356 euro a famiglia solo per i carburanti

I numeri delineano un quadro preoccupante. Per i carburanti, l’Osservatorio del Mimit segnala listini in costante ascesa, con una spesa annua per benzina e diesel che si preannuncia significativamente più pesante rispetto ai mesi passati di circa 356 euro.
Non va meglio sul fronte energetico, dove le proiezioni indicano una crescita potenziale per le bollette di luce e gas. Le prime di 110 euro e le seconde di 347 euro. Questo effetto domino si riversa inevitabilmente sulla spesa alimentare, dove i costi di logistica, irrigazione e fertilizzanti stanno gonfiando i prezzi dei beni di prima necessità, e sulla scuola, con l'acquisto di libri di testo e corredo scolastico che si conferma una spesa ingente per ogni singolo studente.
Sul fronte della mobilità, il risparmio parte dall'informazione e dalle buone abitudini. Per contrastare il caro-carburante diventa fondamentale consultare le applicazioni gratuite o il portale ministeriale 'Osservaprezzi' per individuare i distributori indipendenti più convenienti della propria zona prima di fare il pieno. Al volante, una guida ecologica caratterizzata da velocità costante e minor uso del condizionatore può tagliare i consumi in modo netto. Infine, quando i tragitti lo consentono, preferire la mobilità condivisa tramite il carpooling con colleghi e genitori o scegliere i mezzi pubblici e la bicicletta per i brevi spostamenti urbani rappresenta una valida alternativa ai continui passaggi alla pompa.
Tra le mura domestiche, la gestione dell'energia richiede invece un monitoraggio attento delle tariffe per verificare periodicamente se i contratti del mercato libero siano ancora competitivi. Un aiuto concreto arriva anche dai bonus sociali per elettricità e gas, accessibili tramite l'aggiornamento dell'attestazione ISEE che garantisce lo sconto automatico in bolletta agli aventi diritto.
Anche la spesa alimentare può essere ottimizzata con una corretta pianificazione. Andare al supermercato a pancia piena e muniti di una lista dettagliata riduce gli acquisti d'impulso dettati dal momento. Per alleggerire lo scontrino alla cassa, è utile alternare i canali tradizionali ai discount e prestare attenzione ai banchi dei prodotti prossimi alla scadenza, offerti a prezzi fortemente scontati. La preferenza per la frutta e la verdura di stagione a chilometro zero, acquistata direttamente dai produttori locali, permette inoltre di azzerare i pesanti costi di trasporto e logistica della filiera.
Il rientro in classe, infine, non deve per forza tradursi in un salasso. Il mercato dei libri di testo usati, consultabile tramite mercatini, piattaforme online o gruppi scolastici, garantisce ottimi testi a prezzi dimezzati. Per il corredo scolastico, la scelta vincente è evitare i prodotti griffati legati ai personaggi del momento, preferendo articoli privi di loghi commerciali ma di identica qualità. Per la cancelleria come quaderni e penne, il consiglio è di puntare sui formati scorta nei grandi centri all'ingrosso, magari dividendo la spesa e il materiale con altri genitori della classe per massimizzare il risparmio.
'Siamo di fronte a un autunno che rischia di trasformarsi in un inverno economico anticipato per tantissime famiglie modenesi – afferma Antonio Rachele, Commissario regionale U.Di.Con. -.
Nella foto, Antonio Rachele, Commissario regionale U.Di.Con.