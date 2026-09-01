Autunno caldo per i prezzi: +356 euro a famiglia solo per i carburanti

Le vacanze sono ormai agli sgoccioli e per i modenesi il rientro in città si preannuncia sotto il segno di una vera e propria stangata economica. Secondo li ultimi dati eleborati da Udicon Emilia-Romana l'autunno in arrivo sarà caratterizzato da un forte aumento del costo della vita. Tra caro-carburante, tariffe energetiche in crescita, l'impennata del carrello della spesa e le spese per il materiale scolastico, l'erosione del potere d'acquisto rischia di mettere in ginocchio migliaia di nuclei familiari sul territorio.I numeri delineano un quadro preoccupante.l’Osservatorio del Mimit segnala listini in costante ascesa, con una spesa annua per benzina e diesel che si preannuncia significativamente più pesante rispetto ai mesi passati di circa 356 euro.Non va meglio sul fronte energetico, dove le proiezioni indicano una crescita potenziale per le bollette di luce e gas. Le prime di 110 euro e le seconde di 347 euro. Questo effetto domino si riversa inevitabilmente sulla spesa alimentare, dove i costi di logistica, irrigazione e fertilizzanti stanno gonfiando i prezzi dei beni di prima necessità, e sulla scuola, con l'acquisto di libri di testo e corredo scolastico che si conferma una spesa ingente per ogni singolo studente.Per arginare questo scenario, la sede modenese di U.Di.Con. Emilia-Romagna ha elaborato un vademecum di difesa per i consumatori, pensata per ottimizzare le spese e ridurre al minimo gli sprechi nel quotidiano.

Sul fronte della mobilità, il risparmio parte dall'informazione e dalle buone abitudini. Per contrastare il caro-carburante diventa fondamentale consultare le applicazioni gratuite o il portale ministeriale 'Osservaprezzi' per individuare i distributori indipendenti più convenienti della propria zona prima di fare il pieno. Al volante, una guida ecologica caratterizzata da velocità costante e minor uso del condizionatore può tagliare i consumi in modo netto. Infine, quando i tragitti lo consentono, preferire la mobilità condivisa tramite il carpooling con colleghi e genitori o scegliere i mezzi pubblici e la bicicletta per i brevi spostamenti urbani rappresenta una valida alternativa ai continui passaggi alla pompa.

Tra le mura domestiche, la gestione dell'energia richiede invece un monitoraggio attento delle tariffe per verificare periodicamente se i contratti del mercato libero siano ancora competitivi. Un aiuto concreto arriva anche dai bonus sociali per elettricità e gas, accessibili tramite l'aggiornamento dell'attestazione ISEE che garantisce lo sconto automatico in bolletta agli aventi diritto.A livello pratico, piccoli accorgimenti come l'uso di lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico in modalità ecologica e l'installazione di riduttori di flusso sui rubinetti permettono di abbattere drasticamente i consumi di acqua calda e gas.

Anche la spesa alimentare può essere ottimizzata con una corretta pianificazione. Andare al supermercato a pancia piena e muniti di una lista dettagliata riduce gli acquisti d'impulso dettati dal momento. Per alleggerire lo scontrino alla cassa, è utile alternare i canali tradizionali ai discount e prestare attenzione ai banchi dei prodotti prossimi alla scadenza, offerti a prezzi fortemente scontati. La preferenza per la frutta e la verdura di stagione a chilometro zero, acquistata direttamente dai produttori locali, permette inoltre di azzerare i pesanti costi di trasporto e logistica della filiera.

Il rientro in classe, infine, non deve per forza tradursi in un salasso. Il mercato dei libri di testo usati, consultabile tramite mercatini, piattaforme online o gruppi scolastici, garantisce ottimi testi a prezzi dimezzati. Per il corredo scolastico, la scelta vincente è evitare i prodotti griffati legati ai personaggi del momento, preferendo articoli privi di loghi commerciali ma di identica qualità. Per la cancelleria come quaderni e penne, il consiglio è di puntare sui formati scorta nei grandi centri all'ingrosso, magari dividendo la spesa e il materiale con altri genitori della classe per massimizzare il risparmio.

'Siamo di fronte a un autunno che rischia di trasformarsi in un inverno economico anticipato per tantissime famiglie modenesi – afferma Antonio Rachele, Commissario regionale U.Di.Con. -.I dati emersi in questi giorni sui media confermano che l'aumento dei prezzi non risparmia nessuna voce fondamentale del bilancio familiare: trasporti, cibo, scuola ed energia sono beni e servizi primari a cui nessuno può rinunciare. Come associazione che tutela i consumatori abbiamo voluto lanciare questo vademecum non come soluzione definitiva, ma come cassetta degli attrezzi per aiutare le famiglie a difendersi nel quotidiano'.

Nella foto, Antonio Rachele, Commissario regionale U.Di.Con.