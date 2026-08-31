Modena, addio a Guido De Maria: si è spento a 93 anni il papà di SuperGulp

Ancora un lutto nel mondo della cultura italiana e modenese. È morto questa mattina, all’età di 93 anni, Guido De Maria, umorista, sceneggiatore e regista modenese.

Inventore dei fumetti in Tv, padre di Nick Carter e di molti altri personaggi di grande successo, nato a Lama Mocogno il 20 dicembre 1932, De Maria esordì come disegnatore umoristico dopo aver abbandonato gli studi universitari in Matematica pubblicando su testate come “Epoca” e “Candido”. Nei primi anni Sessanta passò alla pubblicità realizzando centinaia di Caroselli, dal vivo e animati, dando vita a personaggi come Salomone, il pirata pacioccone (per Amarena Fabbri) e dirigendo artisti come i “Brutos” e Franco e Ciccio (nel celebre spot della cera Grey).

Nel 1972 fonda la Playvision e si dedica al fumetto creando con l’amico Bonvi (Franco Bonvicini) il detective Nick Carter che diviene il protagonista di “Gulp! Fumetti in Tv”, la trasmissione che porta in televisione il linguaggio dei fumetti, mantenendo le nuvolette con le battute dei personaggi che venivano lette da doppiatori, che De Maria produce e dirige. Dal 1977 e fino al 1981, è autore, con Giancarlo Governi, e regista di “Supergulp!”, per il quale crea Giumbolo, il gongolante personaggio che canta la sigla, scritta con Franco Godi. Trasmissioni che hanno fatto la storia della Rai, ideate insieme a Giancarlo Governi.

Negli anni '90 De Maria è co-direttore del settimanale “Comix”. Con oltre 1200 short realizzati, prosegue l’attività di producer e regista pubblicitario, occupandosi, fra gli altri, dei nanetti della Loacker. Ha ricevuto vari premi, tra i quali il “Premio alla Regia Televisiva” nel 1978 e il “Premio Tenco” nel 2015.

Nel 2022 l'allora sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli, gli consegnò la “Bonissima” per festeggiare il suo novantesimo compleanno.

