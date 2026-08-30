Futuro nazionale: al via fase costituente in Emilia-Romagna, a Modena promossa Federica Barozzi

'In accordo con il Generale Roberto Vannacci comunico le nomine dei Responsabili per la fase costituente in Emilia-Romagna'. Così il Coordinatore nazionale di Futuro Nazionale con Vannacci, Massimiliano Simoni.
Per l’Emilia-Romagna è stata nominata per la Provincia di Bologna Daniela Francesca Amendola, per la Provincia di Modena Federica Barozzi, per la Provincia di Parma Caterina Galli e per la Provincia di Reggio Emilia Marco Lusetti.
'Si va avanti sul territorio, con serietà e senso di responsabilità, per l’Italia e per gli italiani' - chiude la nota.