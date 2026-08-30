Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Futuro nazionale: al via fase costituente in Emilia-Romagna, a Modena promossa Federica Barozzi

Futuro nazionale: al via fase costituente in Emilia-Romagna, a Modena promossa Federica Barozzi

Simoni: 'Si va avanti sul territorio, con serietà e senso di responsabilità, per l’Italia e per gli italiani'

1 minuto di lettura

'In accordo con il Generale Roberto Vannacci comunico le nomine dei Responsabili per la fase costituente in Emilia-Romagna'. Così il Coordinatore nazionale di Futuro Nazionale con Vannacci, Massimiliano Simoni.

Per l’Emilia-Romagna è stata nominata per la Provincia di Bologna Daniela Francesca Amendola, per la Provincia di Modena Federica Barozzi, per la Provincia di Parma Caterina Galli e per la Provincia di Reggio Emilia Marco Lusetti.

'Si va avanti sul territorio, con serietà e senso di responsabilità, per l’Italia e per gli italiani' - chiude la nota.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Demografia: il tempo delle scelte, partendo dall'Emilia Romagna

Demografia: il tempo delle scelte, partendo dall'Emilia Romagna

Modena, in questi quattro anni il Governo Meloni ha fatto poco o nulla per la sicurezza cittadina

Modena, in questi quattro anni il Governo Meloni ha fatto poco o nulla per la sicurezza cittadina

Modena, rimpasto di giunta: Lenzini scalpita e rischia tutto. Dilemma Mezzetti: accoglierlo per depotenziarlo?

Modena, rimpasto di giunta: Lenzini scalpita e rischia tutto. Dilemma Mezzetti: accoglierlo per depotenziarlo?

Per non dimenticare: Francesca Albanese dal palco del DIG invita i 'compagni' alla mobilitazione ed esalta la Flottilla

Per non dimenticare: Francesca Albanese dal palco del DIG invita i 'compagni' alla mobilitazione ed esalta la Flottilla

Il Modena domina la partita: Cremonese piegata 3-0

Il Modena domina la partita: Cremonese piegata 3-0

Modena, domenica si parla di Wagner e di conflitti tra Russia e Occidente

Modena, domenica si parla di Wagner e di conflitti tra Russia e Occidente

Articoli più Letti Insicurezza volontari Festa dell'Unità: il PD risponde con un 'no comment'

Insicurezza volontari Festa dell'Unità: il PD risponde con un 'no comment'

Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea

Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea

'Il PD ha utilizzato anche il 2 agosto per alimentare lo scontro politico'

'Il PD ha utilizzato anche il 2 agosto per alimentare lo scontro politico'

Articoli Recenti Dig Bella Ciao: il Festival che vive (quasi) solo di soldi pubblici

Dig Bella Ciao: il Festival che vive (quasi) solo di soldi pubblici

Anche De Pascale 'sposa' il Dig Bella Ciao: altri 50.000 euro dalla Regione

Anche De Pascale 'sposa' il Dig Bella Ciao: altri 50.000 euro dalla Regione

Bonaccini: 'Vota a destra chi ha poco studiato e sta peggio economicamente'

Bonaccini: 'Vota a destra chi ha poco studiato e sta peggio economicamente'

Risoluzione di Paldino (Civici) in Regione: 'Torniamo alle preferenze per ridare voce alle persone e ai territori'

Risoluzione di Paldino (Civici) in Regione: 'Torniamo alle preferenze per ridare voce alle persone e ai territori'