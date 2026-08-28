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Modena, domenica si parla di Wagner e di conflitti tra Russia e Occidente

Modena, domenica si parla di Wagner e di conflitti tra Russia e Occidente

Alla osteria Gallucci di Modena Stefano Vernole, vice presidente del Centro Studi Eurasia e Mediterraneo

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Gli attacchi ucraini con droni e missili contro il territorio russo, hanno raggiunto la massima intensità nelle ultime settimane con decine di morti tra i civili, nonostante il fatto che la stragrande maggioranza dei droni sia stata intercettata. Le azioni contro le città russe sembrano quasi svolgersi in maniera indipendente dal fronte del Donbass, dove le truppe russe continuano l''accerchiamento della piazzaforte di Kramatorsk che é l'ultima della cintura delle fortezze ucraine, costruite per arginare l'avanzata russa. Nel frattempo anche i russi continuano a martellare sia la capitale Kiev che la struttura logistica ucraina, gli attacchi hanno di fatto inibito l'accesso al mare alle esportazioni che rappresentano un sostegno indispensabile per l' economia ucraina. In questa situazione, la capitolazione definitiva dell'esercito ucraino nel Donetsk cambierà i termini della questione oppure l'escalation é ormai senza controllo e la guerra non potrà che estendersi alle nazioni europee che supportano Zelensky, con la fornitura di missili, droni e proiettili di artiglieria? 


Ne parleranno domenica 30 agosto, alle 18, alla osteria Gallucci di Modena Stefano Vernole, vice presidente del Centro Studi Eurasia e Mediterraneo, Eduardo Zarelli, saggista ed editore, Fabio De Maio di Logos e Civiltà, l'occasione sarà la presentazione del libro di Vernole, edito da Anteo Edizioni, sulla Compagnia Wagner, la cui parabola deve essere approfondita, anche per comprendere meglio l'evoluzione della guerra, iniziata nel 2014 e proseguita con la seconda fase nel 2022.  

E' necessaria la prenotazione a modenacontrolaguerra@libero.it oppure a logosecivilta@gmail.com.

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