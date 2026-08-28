Torna a Mirandola l'attesissimo appuntamento con gli artisti che della strada ne fanno il loro palcoscenico. Come da tradizione, l'ultimo lunedì di agosto (31 agosto), a partire dalle 21, il centro storico si animerà con 16 punti spettacolo dislocati tra vie e piazze, per una serata all'insegna dell'arte in tutte le sue forme. Musica dal vivo e performance itineranti accompagneranno il pubblico in un percorso sorprendente: fachiri, mangiafuoco, magia, bolle giganti, marionette ed equilibrismo, e tante performance ancora da svelare. Anche quest'anno l'iniziativa coinvolge le attività del centro storico, che resteranno aperte per l'occasione con promozioni e novità dedicate, unendo lo spettacolo alla scoperta del cuore commerciale della città. Un'unica grande serata in cui l'arte di strada incontra la vitalità del centro ad ingresso gratuito.
Mirandola Buskers Festival: lunedì Il centro storico si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto
Il centro storico si animerà con 16 punti spettacolo dislocati tra vie e piazze, per una serata all'insegna dell'arte in tutte le sue forme
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