Mirandola Buskers Festival: lunedì Il centro storico si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto

Torna a Mirandola l'attesissimo appuntamento con gli artisti che della strada ne fanno il loro palcoscenico. Come da tradizione, l'ultimo lunedì di agosto (31 agosto), a partire dalle 21, il centro storico si animerà con 16 punti spettacolo dislocati tra vie e piazze, per una serata all'insegna dell'arte in tutte le sue forme. Musica dal vivo e performance itineranti accompagneranno il pubblico in un percorso sorprendente: fachiri, mangiafuoco, magia, bolle giganti, marionette ed equilibrismo, e tante performance ancora da svelare. Anche quest'anno l'iniziativa coinvolge le attività del centro storico, che resteranno aperte per l'occasione con promozioni e novità dedicate, unendo lo spettacolo alla scoperta del cuore commerciale della città. Un'unica grande serata in cui l'arte di strada incontra la vitalità del centro ad ingresso gratuito.