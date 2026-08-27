Terza laurea e settimo libro per il mirandolese Guido Zaccarelli

Una laurea, la terza, in Scienze giuridiche e un nuovo saggio, settimo testo scritto a sua firma. Per Guido Zaccarelli, docente di informatica Unimore, formaziore aziendale, responsabile di settore in Ausl, e divulgatore di quella che lui ha definito la Conoscenza Condivisa per il benessere organizzativo, la formazione e la sete di conoscenza non si esauriscono mai. Un traguardo, quello della terza laurea, che si aggiunge ai precedenti titoli accademici in Comunicazione e marketing e in Economia, management e innovazione.
Zaccarelli, da tempo impegnato nella promozione culturale e nella formazione, si è laureato per la terza volta in un momento particolarmente significativo del suo percorso, ovvero al raggiungimento della settimana pubblicazione, un saggio intitolato 'Fiducia, altruismo e cooperazione', al centro dell'evento culturale del venerdì sera, 27 agosto, alla sagra di Mortizzuolo. Un incontro che vedrà l’autore dialogare con la giornalista Lorena Provasi.
L’iniziativa nasce dall’invito del parroco don Alessandro e degli organizzatori della Sagra e propone una riflessione sul modo in cui oggi comunichiamo, ci relazioniamo e costruiamo rapporti con gli altri. Il punto di partenza sarà il linguaggio, elemento fondamentale di ogni relazione: dalle parole che scegliamo alle nuove forme di comunicazione, fino alla capacità di ascoltare e comprendere chi abbiamo di fronte.
Il nuovo volume prosegue la sua riflessione sui temi della persona, delle relazioni, dell’organizzazione e della responsabilità individuale e collettiva. Un filone che negli anni Zaccarelli ha seguito ed alimentato costruendo un pubblico affezionato, composto da lettori, professionisti, studenti e cittadini che riconoscono nel suo lavoro una forma di divulgazione accessibile e rigorosa.