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Terza laurea e settimo libro per il mirandolese Guido Zaccarelli

Terza laurea e settimo libro per il mirandolese Guido Zaccarelli

Nuovi traguardi per il consulente d'azienda e docente Unimore. Venerdì sera, alla sagra di Mortizzulo la presentazione del saggio

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Una laurea, la terza, in Scienze giuridiche e un nuovo saggio, settimo testo scritto a sua firma. Per Guido Zaccarelli, docente di informatica Unimore, formaziore aziendale, responsabile di settore in Ausl, e divulgatore di quella che lui ha definito la Conoscenza Condivisa per il benessere organizzativo, la formazione e la sete di conoscenza non si esauriscono mai. Un traguardo, quello della terza laurea, che si aggiunge ai precedenti titoli accademici in Comunicazione e marketing e in Economia, management e innovazione.

Zaccarelli, da tempo impegnato nella promozione culturale e nella formazione, si è laureato per la terza volta in un momento particolarmente significativo del suo percorso, ovvero al raggiungimento della settimana pubblicazione, un saggio intitolato 'Fiducia, altruismo e cooperazione', al centro dell'evento culturale del venerdì sera, 27 agosto, alla sagra di Mortizzuolo. Un incontro che vedrà l’autore dialogare con la giornalista Lorena Provasi.


L’iniziativa nasce dall’invito del parroco don Alessandro e degli organizzatori della Sagra e propone una riflessione sul modo in cui oggi comunichiamo, ci relazioniamo e costruiamo rapporti con gli altri. Il punto di partenza sarà il linguaggio, elemento fondamentale di ogni relazione: dalle parole che scegliamo alle nuove forme di comunicazione, fino alla capacità di ascoltare e comprendere chi abbiamo di fronte.

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Ma come nasce la fiducia? Come si costruisce e, soprattutto, come può essere rafforzata nel tempo? Sono alcune delle domande alle quali si cercherà di dare risposta durante la serata, mettendo in relazione fiducia, altruismo e cooperazione. In una fase storica nella quale il confronto sembra spesso lasciare spazio alla contrapposizione, recuperare il valore del dialogo diventa particolarmente importante. La fiducia, infatti, non nasce da sola: richiede tempo, coerenza, ascolto e reciprocità. Anche la cooperazione è il risultato di relazioni nelle quali le persone scelgono di riconoscersi e di lavorare insieme. L’incontro di Mortizzuolo vuole essere quindi non soltanto una presentazione di un libro, ma un’occasione per interrogarsi sul modo in cui possiamo costruire relazioni più autentiche e comunità più coese. Un momento di riflessione che si inserisce nel clima di festa e di partecipazione della Sagra della Madonna del Rosario.


Il nuovo volume prosegue la sua riflessione sui temi della persona, delle relazioni, dell’organizzazione e della responsabilità individuale e collettiva. Un filone che negli anni Zaccarelli ha seguito ed alimentato costruendo un pubblico affezionato, composto da lettori, professionisti, studenti e cittadini che riconoscono nel suo lavoro una forma di divulgazione accessibile e rigorosa.


Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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