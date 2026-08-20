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Mirandola: fermato per un controllo, trovato con sostanza stupefacente in auto

Mirandola: fermato per un controllo, trovato con sostanza stupefacente in auto

Denunciato un 24enne. Dopo avere trovato la droga in auto, gli agenti hanno esteso la perquisizione a casa, dove sono stati trovate atre confezioni di hashish e Marijuana

1 minuto di lettura

La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato un uomo di 24 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Intorno alle ore 15.00 di ieri, una pattuglia del Commissariato di P.S. di Mirandola, in servizio di controllo del territorio, ha fermato un'autovettura in via del Mercato, alla cui guida si trovava il 24enne, già noto alle Forze dell'Ordine.
All'atto dell'identificazione, il giovane si è mostrato da subito particolarmente nervoso e agitato.
Nello sportello anteriore del veicolo lato guida, gli agenti hanno rinvenuto due confezioni di hashish.
La perquisizione, estesa anche al domicilio, ha permesso di rinvenire, suddivisa in diversi involucri, più di 33 grammi di sostanza stupefacente, del tipo hashish e marijuana, oltre che un bilancino di precisione.

 

Nella foto, auto della Polizia davanti al Commissariato di PS di Mirandola

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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